Kenevir üretimi, kömür endüstrisinden daha tehlikeli!

Küresel iklim değişikliğinin en büyük sorumlularından biri olarak gösterilen sera gazı etkisiyle ilgili araştırmaların sayısı son zamanlarda bir hayli arttı. Fosil yakıtlar nedeniyle atmosfere salınan gazların, Dünya'nın atmosferinde sera etkisi yaratarak ısınmaya sebep olduğu kaydediliyor. Colorado Eyalet Üniversitesi'ndeki bilim insanları tarafından yapılan araştırmaya göre sera gazlarının oluşumunda, kenevir üretiminin kömür madenciliğinden çok daha tehlikeli olduğu belirtildi. Kenevir üretimi nedeniyle atmosfere salınan sera gazı oranının, kömür madenciliği nedeniyle oluşan gazdan en az yüzde 30 oranında daha fazla daha olduğu kaydedildi.

"Klimalar ve güçlü aydınlatmalar kullanılıyor"

Kenevirin yetiştirilmesi sırasında fazla enerji harcayan klimaların ve güçlü aydınlatmaların kullandığını bildiren araştırmacılar, bunun büyük bir sera gazı etkisine sebep olduğunu bildirdi. ABD'nin 15 eyaletinde serbest bırakılan kenevir yetiştiriciliğinin birçok eyalette açık havada gerçekleştirilmesi halen daha yasak. Bu nedenle iç mekanlarda üretimi yapılan kenevir nedeniyle yüksek enerji tüketimi gerçekleşiyor.

"Uyuşturucu değil, keyif verici madde"

2012 yılında kenevirin "uyuşturucu değil, keyif verici madde" olarak kabul edilmesini oylayan Colorado halkı, kenevirin eyalette yasal olmasını sağladı. Bu karardan sonra yaklaşık 5 yıl içinde eyaletteki kenevir üretiminden toplanan vergiler 247 milyon doları aştı. Eyaletin büyük gelir kaynaklarından birine dönüşen kenevirin üretilmesi esnasında çevreye verdiği zararı ölçmek isteyen Colorado Eyalet Üniversitesi, kenevir üretiminin doğa için ne kadar tehlikeli olduğunu ortaya çıkardı.

"15 galon benzin yakmakla aynı"

ABD'nin en büyük kömür üreticilerinden olan Colorado'da yetiştirilen kenevirin, kömür üretiminden çok daha tehlikeli olduğu bildirildi. Eyalette yılda en az 23 milyon ton kömür üretilse de, kenevir yetiştiriciliği nedeniyle oluşan sera gazı emisyonunun en az yüzde 30 daha fazla olduğu belirlendi. Kenevir üretimindeki bir onsluk artış ile ortalama 15 galon benzin yakmanın aynı şey olduğunu bildiren araştırmanın baş yazarı Hailey Summers, bu durumun iklim krizinde geri dönülmez bir sonuca yol açabileceğini kaydetti.