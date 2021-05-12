Kel Erkeklerin Korona Virüse Yakalanma Oranları Daha Mı Yüksek?

Tüm dünyada çok sayıda olumsuzluğa sebep olan korona virüsün risk faktörleri arasına bir yenisi daha eklendiği öğrenildi. Uzmanlar da bu konu hakkında ilginç bir açıklama yaptı ve kellikten muzdarip olan erkeklerin saçlı erkeklere oranla korona virüs hastalığını geçirme riskinin 2,5 kat daha fazla olduğu hakkında bilgi verdi. Kalp ve solunum problemlerinden kansere kadar, yaşlılıktan obeziteye insanları virüs karşısında daha zayıf kılan kelliğin yanı sıra pek çok risk faktörü de bulunmakta. Bununla birlikte yapılan son çalışmalar ardından uzmanlar, erkeklerde saç dökülmesine yol açan genin de salgın virüsün hücrelere saldırma kapasitesini arttırdığını belirtti. Bu sebeple hastalığın daha ağır seyretmesine neden olabileceğini bilgisi de açıkladı.

Uzmanlar konu hakkında bazı önemli açıklamalarda bulundu ve erkek tipi kelliğin 50 yaş üzerinde erkeklerin yaklaşık olarak %50’sini etkileyen genetik ve yaygın bir saç dökülmesi şekli olarak olduğunu açıkladı. Konu hakkında yapılan araştırmalar ise saç dökülmesine bağlı olarak ortak bir biyobelirteci olan erkek hastaların salgın enfeksiyonlarına ciddi oranda daha duyarlı olduğunu ortaya çıkardı. Yine yapılan çalışmalar sonucunda korona virüs adına yeni tedaviler ve hatta muhtemelen bir tedavi adına yeni olanaklar bulunabileceği de belirtildi.

Dikkat çeken bir diğer konu ise korona virüs hastalığını şiddetli olarak geçiren vakaların yüzde 79'unun kel erkeklerden oluştuğu oldu. Araştırma ekipleri özellikle şiddetli olarak korona virüsü geçiren erkek vakalarının yaklaşık yüzde 79’unun erkek tipi kellikten etkilendiğini dile getirdi. Yapılan çalışmalarda bilim insanları korona virüs ile hastaneye kaldırılan 65 erkekte hem erkek tipi kellik hem de androjen üretimi bağlantısını ölçtü.

Araştırmacılar korona virüs ile ilgili bulguları ortaya koyan olaylarda erkek tipi kellik görülen korona virüs pozitif akaların ciddi bir orana ulaştığını ortaya koydu ve bu oranın azımsanamayacak derecede fazla olduğunu ifade etti.