Karaciğeriyle babasına hayat verdi

Erol AKKIR/ANTALYA, () - MUĞLA'da, karaciğer yetmezliği teşhisi konulan Süleyman Gezici'ye (54) kadavradan bağış bulunamayınca kızı Hilal Gezici (27) canlı verici oldu. Gezici, kızının karaciğerinden alınan dokunun nakledilmesiyle sağlığına kavuştu.

Bodrum ilçesinde bir sitede yöneticilik yapan Süleyman Gezici, aşırı yorgunluk şikayetiyle geçen kasım ayında Bodrum Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Yürürken yorulan, merdiven çıkamayan Gezici'ye yapılan tahliller neticesinde karaciğer yetmezliği teşhisi konuldu. Doktorların organ nakli olması gerektiğini söylemesi üzerine Süleyman Gezici, Ulusal Organ Nakli Bekleme Listesi'ne kaydını yaptırdı.

KIZI DONÖR OLDU

Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Hastanesi Organ Nakli Merkezi'ne yönlendirilen Süleyman Gezici, kadavradan nakil için bağışçı beklemeye başladı. Sağlığının iyice bozulması üzerine doktorlar hayatta kalması için hemen organ naklinin şart olduğunu söyledi. Bunun üzerine yakınları ve iki kızı, bağışçı olmak için gönüllü oldu.

Yapılan tetkiklerin ardından, Çalışma Ekonomisi ve Endüstriyel İlişkiler Uzmanı kızı Hilal Gezici'nin uygun donör olabileceği saptandı. Hilal Gezici, hiç tereddüt etmeden karaciğerinin yarısını babasına bağışlamaya karar verdi. 14 Ocak'ta yaklaşık 16 saat süren operasyonla Hilal Gezici'nin karaciğerinden alınan parça, babasına nakledildi. AÜ Hastanesi'nde tedavileri devam eden baba ve kız taburcu olacakları günü bekliyor.

UZUN YILLAR SAĞLIKLA YAŞAYACAK

Babasının hastalığını öğrendiği ilk andan beri karaciğerinin bir bölümünü vermeye gönüllü olduğunu söyleyen Hilal Gezici, ilk başta heyecan ve korku duyduğunu, fakat babasına sevgisinin tüm korkularını yendiğini belirtti. Şu an çok iyi olduğunu, babasıyla uzun yıllar sağlıklı yaşamak istediklerini kaydeden Hilal Gezici, "Onun varlığı bile bizim için büyük şans. Dünyaya gelmeme vesile olan babama ben de hayat vermiş olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Çok mutluyum" dedi.

'BUNDAN SONRA AİLEM İÇİN VARIM'

Evladının karaciğerinden bir parça alınmasına üzüldüğünü, ancak onun sayesinde yaşama tutunduğu için de mutluluk duyduğunu anlatan Süleyman Gezici, "Hayatımın bundan sonraki dönemini ailemin mutluluğuna adayacağım" dedi.

'GÜZEL BİR AİLE BABASI HAYAT BULDU'

AÜ Hastanesi Başhekimi ve Organ Nakli Merkez Müdürü Prof. Dr. Bülent Aydınlı, hastanın Hepatit-B hastalığı nedeniyle karaciğer yetmezliği yaşadığını, hayata tutunmak için organ naklinden başka çaresi olmadığını kaydetti. Kadavradan organ bulunamadığı için Süleyman Gezici'nin imdadına kızının yetiştiğini kaydeden Prof. Dr. Aydınlı, "Bir evladın, babasına verebileceği en anlamlı hediyeyi verdi. Hiç tereddüt etmeden karaciğerinin bir bölümünü babasına verdi. Bizim açımızdan da çok özel bir operasyon oldu. Güzel bir aile babası hayat buldu" diye konuştu.



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