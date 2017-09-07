Kanserli hücreyi tespit eden kalem geliştirildi !

ABD'nin Teksas Üniversitesi'nden bilim insanlarının geliştirdiği, taşınabilir bir cihaz 10 saniye içinde kanserli dokuyu teşhis edebiliyor. "MasSpec Pen" isimli cihazın erken kanser teşhisine ve daha başarılı tedavilere yardımcı olması umuluyor

Kaleme benzeyen cihaz, büyümesi ve yayılması sağlıklı dokulara göre farklılık gösteren kanser hücrelerini buluyor.

Science Translational Medicine dergisinde yayınlanan test sonuçlarında cihazın yüzde 96 oranında doğru bulgulara ulaştığı belirtildi.

KALEM NASIL ÇALIŞIYOR?

BBC Türkçe'de yer alan habere göre; kalem, kanserli olduğu tespit edilen dokuyla temas ettiriliyor ve dokunun üzerine bir damla su bırakıyor. Doku içerisindeki kimyasallar damlacık içine nüfuz ediyor ve su damlası kalemle emilerek inceleniyor.

Kalem, saniyede binlerce kimyasalın kütlesini ölçebiliyor ve doktorlara dokunun sağlıklı olup olmadığıyla ilgili bilgi veren bir kimyasal iz üretiyor.

Cihazın, kanserli doku ve normal doku arasındaki sınırı bulmakta zorlanan doktorlar için büyük kolaylık olacağı düşünülüyor.

Austin Üniversitesi Kimya Bölümü Yardımcı Doçenti Livia Eberlin, bu basit ve kullanımı kolay aletin kısa sürede doktorlar tarafından kullanılabileceğini söyledi.

DEZAVANTAJLAR

Bu cihaz şu ana kadar 253 örnek doku üzerinde test edildi. Bilim insanlarının hedefi, cihaz en kesin sonuçları sağlayana kadar testlere devam etmek.

Kalem halihazırda bir buçuk milimetrelik bir doku parçasını analiz edebiliyor.

Kendi maliyeti düşük olsa da kalemin en büyük deavantajı, dokudan su damlasıyla çekilen kimyasalların incelendiği spektrometre cihazının pahalı olması.

Yine de MasSpec Pen'in, cerrahi müdahalelerin doğruluğunu iyileştirmeye yönelik önemli bir girişim olduğu düşünülüyor.