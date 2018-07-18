Kanseri Yok Edecek Yöntem Geliştiriyor

Doç. Dr. Fatih Kocabaş, Yeditepe Üniversitesi Genetik ve Biyomühendislik Bölümü'nde öğretim üyesi. “İlaç yapılı MEIS inhibitörleri” konulu çalışmayı yürütüyor. Kocabaş, beyin tümörü, akciğer, meme ve böbrek kanserinde, hücrelerin büyümesini engellemeyi amaçlıyor. Tüm dünyanın dikkatini çeken bu çalışma Kocabaş'a İsveç'ten ödül getirdi. Kocabaş, Uluslararası Hematoloji Onkoloji Ödülü aldı. Bu ödülü alan Türkiye'deki ilk akademisyen oldu. Fatih Kocabaş çalışmasını şöyle anlattı:

‘KENDİ SİLAHIYLA VURACAĞIZ'

“MEIS proteini kanseri tetikleyen bir faktör. 10 yıldır MEIS proteinlerini engelleyen ilaç yapılı inhibitörler geliştirmek için kafa yoruyorum. Bu protein kanser hücresinde üretildiğinde kanser hızlı bir şekilde büyüyüp güçlenebiliyor. Bu proteine ilaç yapılı MEIS inhibitörleri ile müdahale edip büyümelerini engelleyebiliyoruz. Çalışmalarımız bunun en az 10 farklı kanser tipinde etkin olabileceği yönünde. Kanseri vücuttan tamamen atmanın yolu bulunabilir. Kanser çok sinsi bir düşman. Ona karşı bir argüman silah geliştirebiliriz. Kişiselleştirilmiş tedaviler ve ilaçlarla kanseri yenebiliriz.”

1.5 MİLYON LİRALIK FONA İHTİYAÇ VAR

Dr. Fatih Kocabaş, ödülünü 14 Haziran'da İsveç'te aldı. Kocabaş'a 50 bin dolar desteğin yanında, 80 bin dolar da araştırma desteği verilecek. Kocabaş, “Daha fazla çalışma yapmamız gerek. Bunun için 1.5 milyon TL kadar bir fona ihtiyacımız var” dedi.

Güncelleme Tarihi: 18 Temmuz 2018, 09:35