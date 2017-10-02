Kanseri yenen öğretmen düğündeki takılarını Kanser Vakfı'na bağışladı !

Evliliğine aylar kala gelinlik provaları esnasında meme kanseri olduğunu öğrenen 29 yaşındaki anaokulu öğretmeni Türkan Kendirci Kaya yakalandığı kanser hastalığını yenerek hayallerini süsleyen düğününü gerçekleştirdi.

İstanbul'da anaokulu öğretmenliği yapan 29 yaşındaki Türkan Kendirci Kaya , Ankara'da yaşayan ve ticaretle uğraşan Tuncay Kaya ile birlikte evliliğe hazırlanıyorlardı.Evlilik arifesinde aldıkları kötü habere rağmen sevgilerinde herhangi bir azalma olmayan çift tüm kanser hastalarına örnek olabilmek için el ele verip kanseri yendiler.

Birbirlerini çok seven çift düğünde takılan bütün takıları da Kanser Vakfı'na bağışladı.Çiftin düğün törenine doktoru Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Umut Barbaros da katıldı. Çift ve doktor Umut Barbaros pistte beraber dans ederek bu mutlu günü beraber kutladı.