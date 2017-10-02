Galeriler Videolar
İstanbul 18°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM SİYASET SPOR MAGAZİN EKONOMİ DÜNYA SAĞLIK TEKNOLOJİ ÖZEL HABER YAŞAM EĞİTİM OTOMOBİL Dış Haberler Güvenlik
BİST
103739
ALTIN
146.620
DOLAR
3.5822
STERLİN
4.7318
EURO
4.2046
Şam'da polis merkezine saldırı oldu!
Son Dakika
Şam'da polis merkezine saldırı oldu!
Savcı'dan Komik Savunma: 'Eskort Kız Beni Dövdü'
Savcı'dan Komik Savunma: 'Eskort Kız...
Hikayesi ve Ruhu Olan Gözlükler Vaveyla Vintage’da
Hikayesi ve Ruhu Olan Gözlükler...
Kadınlar, 'Bu Yasalar Böyle Geçmez' Diyerek Meclise Yürüdü
Kadınlar, 'Bu Yasalar Böyle Geçmez'...
Fransa'da Yangın Faciası: 4'ü Türk, 5 Ölü
Fransa'da Yangın Faciası: 3'ü Türk,...

Kanseri yenen öğretmen düğündeki takılarını Kanser Vakfı'na bağışladı !

İstanbul'da bir anaokulunda öğretmenlik yapan genç kadın evlilik arifesinde kanser olduğunu öğrenince büyük şok yaşamıştı.

02 Ekim 2017 Pazartesi 12:53
Kanseri yenen öğretmen düğündeki takılarını Kanser Vakfı'na bağışladı !

Evliliğine aylar kala gelinlik provaları esnasında meme kanseri olduğunu öğrenen 29 yaşındaki  anaokulu öğretmeni Türkan Kendirci Kaya yakalandığı kanser hastalığını yenerek hayallerini süsleyen düğününü gerçekleştirdi.

İstanbul'da anaokulu öğretmenliği yapan 29 yaşındaki  Türkan Kendirci Kaya , Ankara'da yaşayan ve ticaretle uğraşan Tuncay Kaya ile birlikte evliliğe hazırlanıyorlardı.Evlilik arifesinde aldıkları kötü habere rağmen sevgilerinde herhangi bir azalma olmayan çift tüm kanser hastalarına örnek olabilmek için el ele verip kanseri yendiler.

Birbirlerini çok seven çift düğünde takılan bütün takıları da Kanser Vakfı'na bağışladı.Çiftin düğün törenine doktoru Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Umut Barbaros da katıldı. Çift ve doktor Umut Barbaros pistte beraber dans ederek bu mutlu günü beraber kutladı.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat: Suç teşkil edecek, içerik ve yorumlardan doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Dünya'da bir ilk ! Anne ve kızı aynı anda doğum yaptı
Dünya'da bir ilk ! Anne ve kızı aynı anda doğum yaptı
Dünya'nın en kilolu kadını böbrek yetmezliğinden hayatını kaybetti
Dünya'nın en kilolu kadını böbrek yetmezliğinden hayatını kaybetti
İBH hastalarının tuvalet önceliği için kart dağıtılacak
İBH hastalarının tuvalet önceliği için kart dağıtılacak
Çocukların ellerinde bir zehir: 'Slime'!
Çocukların ellerinde bir zehir: 'Slime'!
Doktorlar, organ bağışına dikkat çekmek için şarkı söyleyecekler
Doktorlar, organ bağışına dikkat çekmek için şarkı söyleyecekler
Dünya Alzheimer Günü nedeniyle Saat Kulesi mora büründü: 'Beni hatırlayın!'
Dünya Alzheimer Günü nedeniyle Saat Kulesi mora büründü: 'Beni hatırlayın!'
Büyük fedakarlık ... Eşine böbreğini verebilmek için 20 kilo zayıfladı !
Büyük fedakarlık ... Eşine böbreğini verebilmek için 20 kilo zayıfladı !
Hastanede şok görüntüler... Yoğun bakımdaki yaşlı hastaya sigara içirdiler !
Hastanede şok görüntüler... Yoğun bakımdaki yaşlı hastaya sigara içirdiler !
Doktorlar uyardı Slime'ı çocuklarınızdan ve evinizden uzak tutun !
Doktorlar uyardı Slime'ı çocuklarınızdan ve evinizden uzak tutun !
Galeriler Videolar Anketler Karikatürler
Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
Haber24.com

Premier Kampüs Ofis Gürsel Mahallesi İmrahor Caddesi No: 29 A Blok Kat: 5 Ofis No: 192 Kağıthane / İstanbul

+90 0850 304 43 44 GSM: 0532 157 36 45

Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: TE Bilişim