Kanser tedavisinde umut veren gelişme! Türk doktor tarafından ilaç bulundu

Kanser tedavisinde umut veren bir gelişme yaşandı. Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) bulunan Mayo Clinic'te Prof. Dr. Öklü öncülüğündeki bir ekip tarafından kanserli dokuyu ortadan kaldıran bir sıvı bulundu. Kanser tedavisinde ilacın tümöre erişmesinin ciddi bir problem olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Öklü, normal şartlarda ilacın tümöre erişebilmesi için hastalara yüksek doz verildiğini ve bunun ciddi yan etkilere yol açtığını söyledi.

"Kanserin yeniden yaşanma olasılığı azalabilir"

Hürriyet'te yer alan habere göre, Prof. Dr. Öklü, ilacın tümöre ulaşamaması ve o bölgede kalamaması durumunda herhangi bir işe yaramayacağına dikkat çekerek, kendi geliştirdikleri yönteme göre yalnızca tümörün ortadan kaldırılmadığı, ilacın yayılmasının ve 28 gün boyunca kalmasının sağlandığını ifade etti. Prof. Dr. Öklü, böylece kanserin yeniden yaşanma olasılığının azalabileceğini dile getirdi.

"Yalnızca iğne ve ultrason yeterli"

Söz konusu sıvının ultrason altında hastalara enjekte edilebileceğine dikkat çeken Prof. Dr. Öklü, bunun için pahalı bir ekipmana gereksinim duyulmadığını ifade etti. Prof. Dr. Öklü, bunun immünoterapi uygulamak için çok iyi bir vakit kazandırdığını belirterek, söz konusu tedavi yönteminin katı tümörlere ilişkin az bir oranda etkinlik gösterdiğini ve geliştirdikleri sıvıyla bu yetkinliği artırabilme imkânına sahip olabileceklerini aktardı.

"Karaciğer kanseri hastaları için çok önemli"

Karaciğer kanseri geçiren kişiler için ürettikleri sıvının çok önemli olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Öklü, günümüzde kullanılan yöntemin "kanser hücrelerinin ortadan kaldırılmasını ve insanları nakil koşullarında tutabilmek amacıyla tümörün soğuk ya da sıcak hale getirilmesini" ya da "ablasyonu" içerdiğini hatırlattı. Prof. Dr. Öklü, bir mikrodalga ablasyonuyla tümörün yakılabileceğini ama tümörün kalbe ya da diğer önemli organlara yakın olması durumundan bunun iyi bir tercih olamayacağını belirtti. Radyoaktif infüzyon kapsamında söz konusu tümörün kan kaynağını tespit edebilmenin güç olduğunu kaydeden Prof. Dr. Özlü, kendi geliştirdikleri yöntemin söz konusu hastalar için çok büyük önem arz ettiğini dile getirdi.

"Büyük bir problem çözüme kavuşturulmuş olabilir"

Harvard Üniversitesi'nin internet sitesinde Prof. Dr. Öklü ile ekibi tarafından geliştirilen yönteme yer verildi. Söz konusu internet sitesinde, bu yöntemin karaciğer nakli amacıyla bekleyişte olan hastalara umut olabileceği belirtilerek, kanser ilaçlarının tümöre ulaşmasını önleyen büyük bir problemin çözüme kavuşturulmuş olabileceği ifade edildi.

Prof. Dr. Öklü ve ekibi tarafından geliştirilen ve karaciğer kanseri hastalarına umut olacak bu yönteme, Science Translational Medicine isimli derginin kapağında yer verildi. Söz konusu yöntem ABD'de (Amerika Birleşik Devletleri) büyük yankı uyandırdı. Türk doktorlar çığır açacak çalışmalarıyla gururlandırmaya devam ediyor.