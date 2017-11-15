Kanser mücadelesi veren Gözde Becerikli hayatını kaybetti !

Genç tasarımcı Gözde Becerikli'nin daha önceden kanseri yendiği fakat geçtiğimiz yıllarda yeniden kansere yakalandığı öğrenilmişti.Emel Gözde Becerikli'nin vefat etmeden önce sosyal medya üzerinden yaptığı çağrı ve binlerce kişiyi duygulandırmış ve binlerce kez paylaşılmıştı.

Eylül ayında 10. kez kansere yakalanan Tasarımcı Emel Gözde Becerikli bugün hayatını kaybetti ...

GÖZDE BECERİKLİ'NİN O PAYLAŞIMI

''Birileri yardımcı,aracı olsun bana! 1 senedir içimde saklıyorum çoğu arkadaşımla iletişimimi bile kopardım. Yılbaşında olduğum 12.ameliyatımda tümörler alınamadı hepsi içimde büyüyor ve korkunç acılar çektiriyor bana. 46 kiloya düştüm, beslenemiyorum. Gün aşırı acildeyiz çaresi yok. Birilerine ulaşalım lütfen yardım edin! Acil beni ameliyat edebilecek değerli bir genel cerrah arıyorum. Arkadaşlarım son şansım bu yoksa ölücem. Paylaşalım beni iyileştirin!!!!''

GÖZDE BECERİKLİ'NİN HASTALIĞI İLK ÖĞRENDİĞİNDEKİ AÇIKLAMALARI

Emel Gözde Becerikli, Milliyet Gazetesi'nden Metin Uyar'a kanser olduğunu öğrendiği günü şu sözlerle anlatmıştı...

"Kanser olduğumu öğrendiğinde tek kelimeyle yıkıldım. Daha 23 yaşındaydım. Hayat benim için kararmıştı. Düşlerimi süsleyen toz pembe hayaller bile simsiyah olmuştu. Sonraki kısım ise çok daha zordu. Doktorların hiç karşılaşmak istemediği bir kanser türü olan yumuşak doku kanseri teşhisi kondu. Hastalık sürekli tekrarladı ve ardı arkası kesilmeyen ameliyatlara girdim"