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Kanser ile mücadele eden Emel Gözde Becerikli'nin duygulandıran paylaşımı !

Genç tasarımcı Gözde Becerikli'nin daha öncede kanseri yendiği ama yeniden nüksettiği öğrenildi.Becerikli'nin sosyal medyadaki son paylaşımı ise herkesi duygulandı.İşte o paylaşım ..

12 Eylül 2017 Salı 11:49
Kanser ile mücadele eden Emel Gözde Becerikli'nin duygulandıran paylaşımı !

Becerikli'nin yazdıkları kısa süre içerisinde binlerce kişi tarafından paylaşıldı. 'Gözde'yi yaşatalım' başlıklı paylaşıma Demet Akalın ve Didem Soydangibi isimlerden de destek geldi. Tasarımcı Gözde Becerikli'nin daha önce kanseri defalarca yendiği ancak tekrardan nüksettiği öğrenildi. 

İŞTE GÖZDE'NİN O PAYLAŞIMI!

''Birileri yardımcı,aracı olsun bana! 1 senedir içimde saklıyorum çoğu arkadaşımla iletişimimi bile kopardım. Yılbaşında olduğum 12.ameliyatımda tümörler alınamadı hepsi içimde büyüyor ve korkunç acılar çektiriyor bana. 46 kiloya düştüm, beslenemiyorum. Gün aşırı acildeyiz çaresi yok. Birilerine ulaşalım lütfen yardım edin! Acil beni ameliyat edebilecek değerli bir genel cerrah arıyorum. Arkadaşlarım son şansım bu yoksa ölücem. Paylaşalım beni iyileştirin!!!!''

'TOZ PEMBE HAYALLER BİLE SİMSİYAH OLDU'

Emel Gözde Becerikli, Milliyet Gazetesi'nden Metin Uyar'a kanser olduğunu öğrendiği günü şu sözlerle anlatmıştı...

"Kanser olduğumu öğrendiğinde tek kelimeyle yıkıldım. Daha 23 yaşındaydım. Hayat benim için kararmıştı. Düşlerimi süsleyen toz pembe hayaller bile simsiyah olmuştu. Sonraki kısım ise çok daha zordu. Doktorların hiç karşılaşmak istemediği bir kanser türü olan yumuşak doku kanseri teşhisi kondu. Hastalık sürekli tekrarladı ve ardı arkası kesilmeyen ameliyatlara girdim" 

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