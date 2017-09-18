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Kanser düşmanı Guava artık Mersin'de üretiliyor

Genellikle Güney Amerika ve Batı Hindistan'da bulunan Guava meyvesi artık Mersin’in Silifke ilçesinde yetiştirilmeye başlandı.

18 Eylül 2017 Pazartesi 12:18
Kanser düşmanı Guava artık Mersin'de üretiliyor

Ziraat Mühendisi Mustafa Levent yaptığı açıklamada, 5 yıl önce deneme amaçlı birkaç tane guava fidanı diktiğini söyledi.
Bu aşamada Silifke Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’nden de destek aldığını bildiren Levent, tadını çok beğendiği meyvenin fidanlarından 2 yıl önce 400 tane daha temin ettiğini belirtti.
Bu yıl üretiminin önemli bir bölümünü tanıtım amacıyla değerlendirmeyi hedefleyen Levent, bu sayede gelecek yıl 2-3 ton hasat etmeyi beklediği meyveden daha ciddi gelir elde etmeyi amaçladığını vurguladı. Guava meyvesinin gıda ve kozmetik sanayinde yaygın olarak kullanıldığını vurgulayan Levent, likopen oranı yüksek olan meyvenin kanser türlerine karşı koruyucu olduğu gibi, birçok hastalığa da iyi geldiğinin yapılan araştırmalarla kanıtlandığını belirtti.

Özel müşterileri var

Guavanın çok kaliteli güzel bir meyve olduğunu belirten Mustafa Levent, “Guava lezzetli olup, dalından koparıldığında hemen yenilebilinecek özellikte bir meyvedir. Guavanın özellikle erkeklerde prostat kanseri, kadınlarda meme kanseri ve triod kanserinin tedavisine karşı bir numaralı yardımcı meyve olduğu söyleniyor. Meyveyi yiyenler kendi ifadelerinde kanser tedavisine iyi geldiğini söylemektedirler. Bunun yanında çok hoş bir aroması var. Yurt dışında çok tanınan bir meyvedir. Arap ülkeleri çok iyi biliyor. Katar Büyükelçiliğine sürekli gönderiyoruz. Lüks otellerden talep alıyoruz. Ayrıca pastaneler de dondurma ve pasta yapımında kullanıyor. Guavanın yaprağı ise tansiyon ve şekeri düşürüyor” dedi.
Eylül ayının ilk haftasında başlayan hasat döneminin Ekim sonuna kadar süreceğini ifade eden Levent, “Şimdilerde ürettiğim meyve çok yüksek miktarlarda değil. Ancak ağaçların gelişmesiyle daha fazla verim alıp, tamamen bu işe yöneleceğim” dedi.

Guavanın taze olarak tüketildiğini, çok yüksek oranda likopen barındırdığını, ayrıca reçel, tatlı ve turşu üretiminde de kullanıldığını ifade eden Levent, güzel aroması nedeniyle meyve sularında da sıkça kullanılabildiğini kaydetti.

Silifke Ziraat Odası Başkanı Cafer Doygun ise yörede ağırlıklı olarak narenciye üretiminin yapıldığını, ancak üreticinin daha fazla gelir elde edebilmek adına, tarımsal faaliyetlerini alternatif ürünlerle zenginleştirmesi gerektiğini söyledi.

Alternatif ürünler yayılıyor

Guava üretimi yapan çiftçinin gelecekte ciddi gelirler elde edebileceğine inandıklarını dile getiren Doygun, “Bu açıdan baktığımızda Mustafa Levent’i diğer üreticilerimize örnek olarak gösteriyor. Çünkü üreticiler gözlerinin önünde farklılıktan doğan zenginliği gördüğünde işin ciddiyetini daha fazla kavrayabiliyor” diye konuştu.
Bölgede narenciye alternatif ürün olarak nar ve kayısının da yetiştirildiğini, ancak ürün çeşitliliğinin her zaman daha da genişletilmesi gerektiğini dile getiren Cafer Doygun, Türkiye’nin bile henüz bilmediği guava meyvesinin Silifke’de yetiştirilebiliyor olmasıyla üreticiye büyük bir avantaj sağlanabileceğini kaydetti.

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