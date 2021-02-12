Kalp Sağlığını Korumanın 10 Yolu Nedir?

Sağlıksız beslenme, hareketsiz yaşam kaynağı sebebiyle kalp krizi hastalığı riski artmaktadır. Kalbin dokusu olan miyokard olarak bilinen ve kalp kasılmalarında içinde bulunulan kan, diğer dokuların oksijen ihtiyacını girmek amacıyla büyük damarlara kan pompalamaktadır.

Kalbin yeteri düzeyde kan pompalaması ve vücuda oksijen taşınması taşınması konusunda görevli olan damar ise koroner damarlar olarak bilinmektedir.

Kalp Krizi Nedir?

Kalp krizi, koroner damarlarında bulunulan kanın akış hızını yavaşlatan veya akışı engelleyen sebeplerden dolayı meydana gelmektedir. Kan akış hızını engelleyen nedenler ise damar içersinde kolesterol yapıdaki maddelerin plak olarak olarak bilinen yapıyı oluşturması sonucunda neden olmaktadır.

Plak, damar duvarlarından koparak pıhtı haline gelerek kan akışını yavaşlatmakta hatta engellemektedir. Kan akışının normal düzeyde sağlanmadığı taktirde kan akışından mahrum kalan kas dokuları zamanla Zara görmeye başlamaktadır. Uzun sürelerde kan akış hızının engellendiği durumlarda kaslar daha fazla canlılığını sağlayamamakta ve dokular ölmeye başlamaktadır.

Kalp Sağlığını Koruma Yöntemleri

Bu dönemlerde beslenme alışkanlığının yanlış olması, hareketiz bir yalan tarzından dolayı kalbimiz yorgun ve eski potansiyelinde çalışmayabilmektedir. Sosyal yaşam olumsuzlukları, stres ve yetersiz beslenmeye bağlı olarak sağlığınızı özellikle kalp sağlığınız kötü etkilemektedir. Bu durumdan dolayı sağlığımızın korumak adına yeterki bilgi sahibi olunması gerekmektedir.

1) Sağlıklı Beslenmek

Sağlıklı beslenme, tüketilen yiyeceklere dikkat edilmeli ve işlenmiş yağlardan olabildiğince uzak durulması gerekmektedir. Tüketilen yağ oranı enerjinin %30’ unu geçememeli gerekmektedir. Vücudumuzun yağa ihtiyacı bulunmaktadır fakat aşırı veya işlenmiş yağlardan uzak durulması şartıyla gerekli miktarda tüketilmesi gerekmektir. Tüketilmesi gereken yağ, doymamış yağlar ve doğal yağlar olmaklıdır. Doymuş yağlar, kan kolesterol seviyesini yükseltmektedir. Doymamış yağlar, günlük enerji seviyeni oluşturmaktadır. Bunlar zeytinyağı, hayvansal yağlar ve diğer doğal yağlardan oluşmaktadır.

2) Sağlıksız Diyetlerden Uzak Durun

Günümüzde kalp rahatsızlığı yaşamak genc yaşlara kadar inmiş bulunmaktır. Bu sebepten dolayı genç kesimlerin sağlıksız diyetlerden kaçınılması gerekmektedir. Hızlı ve sağlıksız kilo vermek adına yapılan diyetler sonucunda yetersiz besin alınına bağlı olarak günlük enerji miktarını düşürmüş hatta enerji üretmek adına yiyecek tüketilmeden halsiz ve hareketiz bir durumda kalmak kalp soruları oluşturmaktadır. Günlük yapılması gerek kahvaltı yapılmadan, öğle ve akşam yemeklerini yememek hem bedenen hemde ruhen çok tehlikeli bir durumdur.

3) Meyve Sebze ve posa Tüketimi Yapmak

Günlük gerekli olan vitamin ihtiyacları giderilmesi gerekmektedir. A vitamini, C vitamini ve beta karoten gibi antioksidan vitaminleri yüksek oranda içeren sebze ve meyveler tüketilmesi gerekmektedir. Alınan sağlıklı ve kalp sağlığı açısından alınana vitaminler rahat bir yaşam için tüketilmelidir. Günlük olarak kuru yemiş, fındık ve badem gibi yiyecekleri gerekli miktarlarda tükettirmelidir.

4) Spor Yapmak

Spor yapmak ve hareketiz bir yaşamdan uzak durmak kalp sağlığı için önemli bir durumdur. Kalp sağlığı korumak adına düzenli aktiviteler yapılamalıdır. Spor yapmak, kan basıncını düşürür, stresi kontrol eder, kolesterol seviyesini normal düzeyde tutar ve kalp kaslarının daha iyi çalışmasını sağlamaktadır.

5) Tansiyon Veya Hipertansiyon İçin Düzenli Kontrol Yapılmalı



Eğer kan basıncınız yükse ise hipertansiyon rahatsızlığı söz konusu olabilir. Bu durumda tansiyona veya kan basıncına iyi gelmeyen gıdalardan kaçınılması gerekmektedir. Düzenli kontroller yapılmalı ve tetkikler doğrultusunda hareket edilmelidir. Hipertansiyon yükselten gıdalar tüketilmemelidir.

6) Sigaradan Uzak durulmalıdır

Sigara kullanımı veya sigara içilen ortamda bulunmak kalp ve diğer organları kötü etkimemektedir. Sigara kullanımı kalp damar hastalıklarına hasar vermesinden dolayı ani ölümler yaşanmaktadır. Kan basıncını ve kalp atış hızını artıran sigara, kolesterol düzeyini düşürmekte ve kanın pıhtılaşma durumunu artırmaktadır. Buna bağlı olarak ani kalp krizlerine neden olmaktadır.

7) Alkol Tüketiminden Uzak kalmalı

Alkol kullanımı olduğu vakitte hipertansiyon hastası olma oranınız çok yüksektir. Bu nedenle alkol tüketiminden uzak durulması gerekmektedir. Alkol kullanımı kadınlarda daha sık olarak hipertansiyon hastalığı rastlanmaktadır.

8) Stresden Uzak Durun

Günümüzde birçok hastalığın ama nedeni stres olarak bilinmektedir. Stres ve moral bozukluğu durumlarında vücutta kötü etkileri vardır. Hem bedenen hemde ruhen hasar veren stres, kötü alışkanlıklar edinme veya normal yaşamdan farklı bir yaşam tarzı edinmeye neden olmaktadır.



9)Düzenli Doktor Kontrolleri Yapmak

Düzenli olarak doktor kontrolünde bulunmak oluşabilecek rahatsızlıklar için erken tanı yapılması çok önemlidir. Sık sık kontrol altında olunması kişi sağlığı için önemli bir durumdur. Olası hastalık veya olması mümkün olabilecek hastalıklar kişilere göre farklılık olunacağından kişiler belirti olmaması durumunda bile kontrolden geçmelidir.

10)Manyetik Ve Radyolojik Alanlardan Uzak Durmak

Kişilerin hem kalp olarak hemde diğer organlara ciddi zararlar vereceğinden dolayı bu tür ortamlardan uzak durulması gerekmektedir. Mecbur kalınmadığınız durumlarda uzak kalmanız gerekmektedir.

