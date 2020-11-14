Kalp Krizi Nedir? Kalp Krizi Belirtileri

Kalp dokusu hasar gördüğünde damarlarda yağ ve kolesterol birikir ve burada çatlaklar oluşur ve bu çatlaklarda pıhtılar oluşarak kalp krizi meydana gelir.

Kalp Krizi Nedenleri

Kalp krizi nedir sorusu her zaman gündemdir. Erkeklerin daha çok yaşadığı kalp krizi belirli nedenlere bağlı olabilir. Bu nedenler arasında yüksek tansiyon, obezite ve hareketsiz yaşam yer alır.



Sessiz Kalp Krizi Belirtileri

Kalp krizi nedir kısaca göğüste başlayan ağrı ve sıkışma olarak tanımlanabilir. Kalp krizinde erken müdahale çok önemlidir böylelikle hem hayati risk azaltılır hem de kalp kasının daha fazla zarar görmesi engellenmiş olur.

Göğüs ağrısı dışında nefes darlığı ile de kendini gösterebilen kalp krizi bazen aşırı terleme ile de gerçekleşir. Kalp krizi nedir sorusunun yanı sıra sessiz kalp krizinin de bilinmesi gerekir. Sessiz kalp krizi belirtileri aşağıdaki gibidir:

1 Yorgunluk

Yorgunluk, özellik ile kadınlar için en belirgin kalp krizi belirtileri arasında yer alır. Kriz süresince kan akışı azalır bu neden ile kişi kendini yorgun hisseder.

2 Sırt, Kol ya da Göğüste Kırgınlık

Sırt, kol ya da göğüste ağrı kalp krizinin sessiz belirtileri arasında yer alır ki bu madde aynı zamanda en belirleyici ve bilinenidir.

3 Nefes Darlığı

Yürüyüş ya da merdiven çıkma durumunda kişi kendini yorgun hisseder ya da anormal şekilde nefes darlığı yaşıyor ise kalp krizi geçiriyor olabilir.

4 Mide Yanması

Ağır, tavalı ya da yağlı yemeklerden mide yanması normal olsa da bu şekilde beslenilmeyen zamanlarda daha önce görünmeyen mide yanması gerçekleşir ise bu da kalp krizi olabilir.

Sessiz kalp krizi için en riskli gruplar; şeker hastaları, kronik böbrek hastaları ve 70 yaş üzeri kişilerden oluşur.



Kadınlarda Kalp Krizi Belirtileri

Kalp krizinin daha çok erkeklerde olabileceği düşünülse de 40 yaş üzeri kadınlarda sıklık ile görülüyor. Kalp krizinin en önemli belirtisi olan göğüs ağrısı kadınlarda gerçekleşmediği için de ölüm oranı erkeklere göre daha fazla oluyor.

Kadınlarda kalp krizi belirtileri arasında başta nefes darlığı gelir. Nefes darlığı dışında bulantı ya da kusma, baş dönmesi, aşırı terleme ve genel halsizlik olarak tanımlanır.

Kalp Krizi Belirtileri Ne Kadar Sürer

Kalp krizinin belki de en önemli belirtisi olan göğüs ağrısı, tıkanan damarlara oksijen gitmemesi nedeni ile olur bu durum da bir anlamda kalp krizi nedir sorusuna cevap veriyor. 20 dakika süren bu belirtiler bazen daha uzun da olabilir. Burada bahsedilen göğüs ağrısı oldukça şiddetli ve keskin olur ve bu ağrı dinlenerek geçmez.

Kalp Krizi Belirtileri Kadın

Kalp krizi nedir belirtileri dendiğinde daha çok göğüs ağrısı yaşayıp göğsünü tutan erkekler gelse de kalp krizi yaşayan pek çok kadın da vardır ve kadınların erkeklere kıyasla kalp krizinden ölüm oranları daha fazla olur bunun nedeni ise kalp krizi belirtilerinin en bilinen göğüs ağrısının kadınlarda daha az görülmesidir.

Kalp krizi belirtileri kadın dendiğinde erkeklerin yaşadığı göğüs ağrısı yerine farklı belirtiler meydana gelir. Bu belirtiler arasında nefes darlığı, yorgunluk, çarpıntı ve mide bulantısı bulunur. Bu belirtilerin de kalp krizi habercisi olabileceği düşünülmediğinden doktora başvuru gerçekleşmiyor.

Erkeklerde Kalp Krizi belirtileri

Erkeklerde meydana gelen göğüste aniden oluşan ağrı kalp krizi şüphesi olabilir. Erken tanı ile müdahale edildiğinde pek çok kalp krizi olumlu sonuçlar verir. Erkeklerde kalp krizi belirtileri de aşağıdaki gibidir:

1 Göğüste şiddetli ağrı

2 Terleme

3 Bayılma

4 Bilinçte kayıp

Bu tip şikâyet var ise erken tanı açısından doktora başvurmak çok önemlidir.

Kalp Krizi Belirtileri Ne Zaman Başlar

Çoğu hasta kalp krizi meydana gelmeden günler ya da haftalar önce göğüs ağrısı çekebilir. Göğüs ağrısının yanı sıra nefes darlığı ve çabuk yorulma gibi belirtiler de olabilir.

Genç Yaşta Kalp Krizi Belirtileri

Kalp krizi artık genç ya da yaşlı tanımıyor. Her yaş grubunun kalp krizi geçirme ihtimali bulunuyor. Kalp krizi nedir sağlık bakanlığı açıklamalarına göre genç yaşta başlayan nefes darlığı, hareketsiz yaşam, aileden gelen kalp krizi geçmişi, kolesterol, ailede olan ani ölüm gibi belirtiler genç yaşta kalp krizi yaşanma ihtimalini gösteriyor.



