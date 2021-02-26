Japonların sağlıklı yaşamlarının sırrı ne?

İkinci Dünya Savaşı'nı sonlandıran olay ABD tarafından Japonya'ya atılan iki atom bombası olmuştu. Tarihte gerçekleştirilen tek atom bombası saldırısıyla birlikte en az 300 bin sivil vatandaş adeta buhar olmuştu. Saldırı sonrası Japonya teslim olmuş, atom bombasının radyasyonunun ülkede yüzlerce yıl boyunca etkili olacağı kaydedilmişti. Radyasyon sonucu yüz binlerce bebek genetik bozukluklara sahip olarak doğmuş ve Japonya büyük acılar çekmişti. Bu büyük yıkımdan sabır, çalışkanlık ve üstün becerisiyle sıyrılan Japonya, yıllar içinde en sağlıklı toplumlardan birine dönüştü.

Ortalama yaşam süresinin 83,7 yıl!

NTV'den Akın Murteza'nın hazırladığı habere göre, Japonya'da sağlık sektörü her geçen yıl daha da gelişiyor. Dünya genelindeki en kaliteli hayat standartlarından birine sahip olan Japonya'da ortalama yaşam sürelerinin de bir hayli yüksek olduğu görülüyor. Japonya, "en kaliteli ve yüksek yaşam beklentisine sahip" ülkeler arasında ilk 3 sırada gösteriliyor. Peki ne oldu da 75 yıl önce tarihte görülen en büyük yıkımın gerçekleştiği Japonya bu düzeye erişti. Neden dünyanın en yaşlı insanları, ortalama yaşam süresinin 83,7 yıl olduğu Japonya'dan çıkıyor.

Japonya'nın bu yüksek yaşam standartlarının bazı alışkanlıklardan dolayı oluştuğu kaydedildi. Japonya'da "hara hachi top me" adı verilen popüler bir sözün bu sağlıklı yaşamda etkisi olduğu belirtiliyor. Bu kurala göre tamamen doymadan masadan kalkmak gerekiyor. Midenin sadece yüzde 80'inin doldurarak masadan kalkmayla birlikte bağırsaklara binen yük de azalıyor. Bir diğer sebebin ise Japonların sağlık sistemi olduğu kaydedildi. Ülkede her kişiye uygulanan aşılar sıkı bir şekilde kontrol ediliyor, toplum genelinde düzenli sağlık kontrollerinin yapılmasının da bir alışkanlık olduğu kaydediliyor. Üstelik diğer ülkelere göre Japonların porsiyonları çok daha küçük. Küçük porsiyonlardan dolayı yemek daha da yavaş yeniliyor, yemek çubuklarının da bunda etkisinin olduğukaydediliyor.

Beslenme kültürü ve sürekli hareket!

Japonya'da yaygın olan çiğ sebzeler, deniz otları, balık, pirinç, tahıllar ve soyanın düşük şeker içermesinin sağlıklı yaşam bakımından önemi büyük. Japonya'da yaygın olarak tüketilen yiyeceklerin doymuş yağ oranının oldukça az olması kalp rahatsızlıkları oranını düşürüyor. Japon kültürünün önemli simgelerinden bir olan Matcha çayının yüksek antioksidan oranına sahip olduğu belirtiliyor. Sindirime yardımcı olan bu çayın kan basıncını da düzenlediği kaydediliyor. Bir kafede saatlerce oturmak da Japonlara pek uygun değil. Sürekli hareket halinde olan Japonlar, yürüyüşe büyük önem veriyor.

Güncelleme Tarihi: 26 Şubat 2021, 10:45