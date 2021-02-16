İsveç Diyeti Nasıl Uygulanır?

Bu diyetlerden birisi de İsveç diyeti olmaktadır.

İsveç Diyeti Nedir?

Dünyada birçok kişi İsveç diyeti ile zayıflamaktadır. Amerikan kalp derneği ise hızlı bir şekilde kilo vermesi gereken hastalara bu diyeti önermektedir. Egzersiz gerektirmeyen bu diyet sadece 13 gün uygulanmakta ve metabolizmayı tamamen değiştirdiği için de 12 yıl boyunca kiloların korunmasını sağlamaktadır. Ancak bu diyet yapılmadan önce doktor tavsiyesinin alınması önemli olmaktadır.

Diyetin içerisinde bulunana yiyecekler hem vücudun zayıflamak için ihtiyaç duyduğu düşük kaloriyi, hem de metabolizmanın daha hızlı yağ yakmasını sağlamaktadır.

İsveç Diyetinin Kuralları Nelerdir?

Bu diyetin uygulanması sırasında uyulması gereken bazı kurallar vardır. Bu kuralların başında 35 yaş üstü kişilerin ve ciddi hastalığı bulunana kişilerin uygulamaması veya doktorlarının izni ile uygulaması gerekliliğidir.

Diyetin bir diğer kuralı ise eğer bitirilmek istenirse bunun ancak 6. gününden sonra yapılması gerekliliği olmaktadır. Ayrıca diyetin 13 günden daha fazla sürdürülmemesi de kuralların içerisinde bulunmaktadır.

İsveç diyeti bir diğer kuralı ise, diyet tekrarlanmak istendiğinde 3 ay beklenilmesi gerekliliği olmaktadır. Bu süre içerisinde ise diyete başlamak olumsuz sonuçlar doğurabilmektedir. Bazı kişiler için diyet ağır gelmektedir. Bu kişiler ilk 6 gününü uyguladıktan 3 ay sonra 6 ay daha uygulayabilirler.

Diyet sırasında dikkat edilmesi ve kesinlikle uyulması gereken kurallardan bir diğeri de gün içerisinde 2 litre su içilmesi ve kesinlikle çay, kahve meşrubat gibi içeceklerin tüketilmemesi bulunmaktadır.

Diyetin bir diğer kuralı ise kişiler isterlerse aynı gün içerisinde öğlen ve akşam yemeklerinin yerlerini değiştirebilmeleri olmaktadır. Ancak öğünler diğer günlerle veya sabah kahvaltıları ile değiştirilmemelidir.

İsveç diyeti son derece katı bir diyet olmasına rağmen 13 gün gibi kısa bir süre içerisinde 20 kiloya kadar verebilmenizi sağlamaktadır. Bu sebeple diyette verilen öğünlere sıkı bir şekilde uyulması gerekmektedir.

Aksi halde diyette beklenilen başarıya ulaşılamamaktadır.



