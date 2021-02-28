İstanbul Valisi'nden normalleşme müjdesi!

Boş caddeye bakan bir kedinin arka plandan çekilmiş fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınıyla mücadelede 1 senenin bitmek üzere olduğunu, kademeli normalleşme sürecine geçileceğini, bugünlere ise anlayış ve sabırla gelindiğini, hedefin "En düşük risk grubu" olduğunu, bu nedenle özlenen günlere kavuşmak için herkesin önlemlere uymayı sürdürmesi gerektiğini bildirdi.

Normalleşme süreci ne zaman başlıyor?

Koronavirüs tedbirleri ile ilgili normalleşme süreci ise 1 Mart 2021 Pazartesi günü itibarıyla başlıyor.

Twitter hasabından paylaşımda bulunan Türkiye Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, normalleşme adımları üzerinde titizlikle çalıştıklarını, "yerinde karar" metoduyla kademeli olarak normalleşme sürecine başlanacağını, 1 Mart 2021 Pazartesi günü itibarıyla normalleşme sürecinin belirlenen kriterler kapsamında, dört risk seviyesi dikkate alınarak valilerin başkanlığında toplanacak il hıfzıssıha kurulları tarafından başlatılacağını belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 1 Mart 2021 Pazartesi gününden itibaren atılması öngörülen normalleşme adımlarıyla ilgili şu ifadeleri kullanmıştı:

"Normalleşme süreci ile ilgili çalışmalar 1 Mart 2021 Pazartesi günkü kabine toplatısında görüşülecek. Kabinede bunun müzakeresi tekrar yapılacak. İstatistiklerin hangi noktaya ulaştığına dair Sağlık Bakanımız sunum yapacak. Restoran ve kafelerde alınabilecek önlemler de değerlendirilecek."

Kademeli normalleşme nedir?

Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nin rektör yardımcısı Prof. Dr. Kemalettin Aydın, mart ayından itibaren girilecek normalleşme döneminin adımlarının, başta Covid-19 vaka sayısı olmak üzere, PCR testlerinin pozitiflik oranı, yoğun bakım doluluk oranı, 10 ila 14 günlük zamandaki pandeminin trendi, aşılanan insan sayısı gibi parametreler dikkate alınarak illere verilecek puanlara göre atılacağını belirtti.

Prof. Dr. Kemalettin Aydın, iş hayatını ve sosyal yaşamı doğrudan etkileyen Covid-19 salgınıyla mücadele çerçevesindeki kısıtlamaların iller temelinde "yerinde karar" döneminde mart ayından itibaren şehirlere göre değerlendirileceğinin altını çizdi.

Şehirlerin, salgın durumuna göre "çok yüksek", "yüksek", "orta" veya "düşük" riskli olarak kategorilendirileceğini biliren Kemalettin Aydın, sınıflandırmaya göre kısıtlamaların hangilerinin kaldırılacağı ya da sürdürüleceğine ilişkin karar alınacağını ifade etti.

Kentlerde pandeminin yönetilebilir ve seyrinin düşük olduğunu ortaya koyacak parametrelere göre "yerinde kararlar" alınacağını dile getiren Prof. Dr. Aydın şöyle konuştu:

"Yerinde kararlar, yalnızca '100 bin kişide görülen vaka sayıları' dikkate alınarak alınmayacak. Vaka sayıları dışında kentte bulunan hastanelerin yatak sayısı, yoğun bakım sayısı, solunum cihazı sayısı ve bunların doluluk oranı, kentteki salgının seyir hızı, PCR testlerinde pozitiflik oranı, kentteki 10 ila 14 günlük zamanlarda Covid-19'un trendi, kentin yaş ağırlıklı demografik durumu ve çerçevede belirlenen aşı durumu gibi çok sayıda parametre üzerinden illere puanlar verilecek. Bu puanlama sonucu o şehrin risk kategorisi çıkarılacak. Risk kategorileri "çok yüksek", "yüksek", "orta" veya "düşük" risklerden oluşacak."