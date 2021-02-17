İştahın Önüne Geçmenin Kolay Yolları

Peki, bu hormonu yönetebilirsek acaba sadece aç olduğumuz zamanda mı yemek yeriz? Bu soru için uzmanlar, açlık hormonunun yönetilebileceğini söylüyorlar. Fakat unutulmaması gereken bir husus da var. Girelin hormonunu sadece fiziksel olaylar değil aynı zamanda psikolojik olaylar da etkilemektedir.

Bu yüzden açlığınızın tanımını iyi bir şekilde yapmanız gerekmektedir. Çünkü insanlar yeni yemek yedikten sonra önlerine sevdikleri yemek gelince tekrar yemek istiyorlar. Fakat sevmedikleri yemek gelirse aç olmadıklarını söylüyorlar. Bu yüzden açlığınızın duygusal olup olmadığını iyi bilmeniz gerekmektedir. Peki, bu durumlarda neler yapabilirsiniz.

Açlığınızı Kontrol Edin!

Açlığınızın vereceği fiziksel ve duygusal tepkileri iyi bilmelisiniz. Eğer fiziksel bir açlığınız varsa vücudunuz zaten size sinyal verecektir. Mideniz guruldayıp karnınız ağırabilir. Eğer fiziksel açlığınız ortaya çıktığı zaman yemek yerseniz bir zaman sonra kilo verdiğinizi anlayabilirsiniz. Duygusal açlığınızın önüne geçmenin yolu ise su deneyidir. Eğer acıktığınızı düşündüğünüz zaman su içerseniz ve acıkmanız geçerse aç olmadığınız ortaya çıkmaktadır. Fakat su içip yine acıkırsanız bu sefer gerçekten aç olduğunuzu anlayacaksınız.

İştahınızı Kontrol Altına Alma Reçeteleri



İştahınızın önüne geçmek istiyorsanız mutfağınızdaki abur cuburları azaltmanız size verilecek ilk öneridir. Çünkü abur cuburlar her karnınız acıktığı zaman sizlerin önüne çıkacak ve kilo almanızı hızlandıracaktır.

Diğer bir öneri ise porsiyonunuzu azaltmak olacaktır. Yediğiniz yiyeceklerin miktarını azaltmaktan ziyade tabaklarınızın boyutunu azaltırsanız sizler için daha iyi olacaktır. Çünkü miktarı azalttığınız zaman beyninizi kandıramazsınız fakat tabak küçüldüğü zaman yemek de azalacak ve daha az yiyeceksiniz.





Yemeklerinizi yemeden önce su içerseniz sizin için daha faydalı olabilir. Bununla birlikte sofranızda salata tüketimini arttırmalısınız. Ayrıca yanınızda hurma, ceviz, badem gibi sağlıklı atıştırmalıklar bulundurursanız iştahınızı bastırabilirsiniz.Açık büfe yemeklerini çok fazla tercih etmemelisiniz. Çünkü sınırsız lezzetler sizlerin daha da ileri gitmenize sebep olacaktır.