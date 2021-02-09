İsrail’den Aşı Hakkında Flaş Açıklama! Sonuçlar Panik Yarattı

İsrail’in korona virüs aşısı hakkında yaptığı ilginç açıklamalar şaşırttı. İsrail, korona virüse karşı yapmış olduğu hızlı aşı çalışmaları ile birlikte nüfusunun büyük bir kısmını aşılamış bulunuyor .İsrail başbakanı Binyamin Netanyahu ise büyük bir nüfusunu aşıladı. Başbakan, ülkesi hakkında yapılan aşı sonuçları ile ilgili flaş açıklamalar yaptı. Başbakan Netanyahu ülkesinde görülen sonuçları kamuoyu ile paylaştı. İşte yapılan açıklamanın detayları…

İsrail, covid-19 virüsüne karşı ülke içinde görülen vaka sayısını azaltmak amacı ile nüfusunun büyük bir bölümünü aşılamış bulunuyor. İsrail başbakanı Binyamin Netanyahu ise bu durum hakkında tepki çeken sözler ile bir açıklamada bulundu. Toplamda 9 milyon nüfusa sahip olan İsrail, ülkesinin %38’lik bir kısmının aşılama işlemlerinin tamamlandığını söyledi. İsrail başbakanı Binyamin Netanyahu %38'i aşılanan nüfus hakkında tepki çeken ifadelerde bulundu. İşte başbakandan tepki çeken o açıklamalar…

Netanyahu uzun yıllardır baskı ve ablukada olan Filistin halkına aşı yardımı yapmama kararı almıştı ve bu kararı oldukça tepki toplamıştı. Yaşanan bu gelişmenin ardından son 1 ay içinde korona virüsten hayatını kaybedenlerin %97’lik bir kısmı için ise korona virüs aşısı olmadıklarını paylaştı. Son bir ayda yani son 30 günde 1536 kişinin covid-19 virüsü sebebiyle İsrail’de can verdiği açıklamasında bulundu. Aynı zamanda bu gruba ait olan %97’lik kısımdan daha fazlası için aşı olmayanlar grubuna ait dedi. Diğer taraftan yüzde üçlük daha az insan grubunun ise korona virüs aşısı olduğu açıklamalarında bulunarak şaşırttı. İsrail aşı işlemlerini ilk olarak 19 Aralık tarihinde başlatmıştı. ilk kısım olarak 60 yaş ve üstü olan kişilere aşırı çalışması uygulanmış fakat bir süre sonra 16 yaş ve üzerindekilere de aşı yapılmaya başlandığı öğrenilmişti. İsrail Sağlık Bakanı ise aşılama süreci ile ilgili olarak nüfusunun %50 sine aşılama yapılması hedefine koyduğunu yaptığı konuşmalarda belirtmişti.