İsrail’den Açıklama: Pfizer-BionTech Aşısı Koronavirüs Ölümlerini Yüzde 98,9 Önlüyor

Koronavirüs salgınını bitirme noktasında tüm dünyanın gözü kulağı, aşılama uygulamasından gelecek iyi sonuçlarda. Bu noktada İsrail bambaşka bir öneme sahip, zira ülke, aşılama oranının en yüksek olduğu yer. İsrailde ilk dozu yaptıranların oranı nüfusun yarısına yaklaşırken, ikinci dozu yaptıranların oranı ise nüfusun üçte birine yakın. İsrail sağlık bakanlığı, aşı olanların ve olmayanların sağlık durumlarını paylaştı.

Ölümler yüzde 98,9 önlendi

İsrail, Pfizer-BionTech aşısının iki dozunu da yapan kişiler ile henüz aşı olmayan vatandaşların sağlık durumuna ilişkin detayları paylaştı. Aşının iki dozunun ölümleri yüzde 98,9 önlediği aktarılıyorken, ağır hastalığın seyretmesinin yüzde 99,2, hastaneye yatışınsa yüzde 98 düştüğü belirlendi. Ülkede yapılan diğer bir araştırmada, Pfizer-BionTech aşısının iki dozunu da olan 523 bin kişiden henüz hayatını kaybeden birinin olmadığını belirtmişti.

İsrail’de şu ana kadar toplam koronavirüs vakası sayısı 744 bin olurken, 5 bin 526 kişi de hayatını kaybetti. 9,3 milyon nüfuslu ülkede 2,88 milyon kişi aşıdan iki doz oldu.