Isı Kullanmadan Saç Şekillendirme Yöntemleri

Bu nedenle genel olarak her kadın saçlarını, bazen kıvırcık, bazen düz ve bazı zamanlar dalgalı yaparak daha güzel ve bakımlı bir görünüme sahip olmak ister. Ancak şu bir gerçek ki bakımlı duran saçlara sahip olmak isterken çok fazla ısı kullanarak saçlarımıza zarar veriyoruz. Saçlarınıza ne kadar yüksek ısı ile şekil verirseniz ortaya çıkan sonuç da o kadar parlak olacaktır. Bu durum ilk duyduğunuz anda kulağınıza ne kadar hoş gelse de sonuçları maalesef o kadar hoş olmayacaktır.

Evet, yüksek ısı ile saçınıza istediğiniz şekli hızlı bir biçimde verebiliyorsunuz fakat bu esnada saçınızın kırılmasına ve yıpranmasına sebep oluyorsunuz. Düzeltmek için ise kestirmek ya da birçok ürünü denemek zorunda kalıyorsunuz. Özellikle de boyalı saçlara sahipseniz ısı daha zarar verici hale gelmektedir.

Bu yazımızda sizlere, ısı kullanmadan saçlarınıza nasıl şekil verebileceğinizi anlatacağız. Isı olmadan, saç şekillendirici olmadan nasıl yapabilirim ki diye düşünüp endişelenmenize hiç gerek yok. Çünkü gerçekten oldukça basit ve herkesin uygulayabileceği yöntemlerden bahsettik.

Önce Dalgalı Ve Kıvırcık Saçlardan Başlayalım...

Son zamanların en trend saç şekillerinden biri, omuzlara doğru doğal bir şekilde dökülen dalgalı saçlardır. Dalgalı saçlara sahip olmak artık çok kolay! Maşaya ya da herhangi ısı veren bir alet kullanmanıza gerek yok. Hepimizin bildiği çok basit bir yöntem var, saçlarınızı örmek. Dalgalı saçlar için gevşek bir örgü yapabilirsiniz ya da daha kıvırcık olsun istiyorsanız örgüyü biraz sıkı örmelisiniz.

Ölçüsünü siz kendi isteğinize göre ayarlayabilirsiniz. İsterseniz birazda saçınızı açtıktan sonra nasıl bir sonuç elde edeceğinizden bahsedelim.

• Saçınızı çok sıkı şekilde örerseniz saçlarınız daha kıvırcık ve kabarık olacaktır.

• Saçlarınızı gevşek ördüğünüz zaman da daha doğal dalgalara sahip olursunuz.

Bu yöntemi kullanmayı düşünürseniz en başarılı sonucu elde etmek için saçlarınızı örmeden önce nemlendirmeyi unutmayın. Mesela banyodan çıktıktan ve saçlarınız nemli iken örerseniz yarın uyandığında doğal ve dalgalı saçlarınıza kavuşabilirsiniz. Çok sıkı örme konusunda şu noktayı belirtmek isteriz: Saçınızı çok sıkı ördüğünüz taktirde ertesi sabah baş ağrısı durumu ile karşılaşabilirsiniz.

Düz Saçlara Sahip Olmak İçin Neler Yapabiliriz?

Her ne kadar kıvırcık saçlar son zamanların modası olsa da bazı kadınlar için düz saçlar vazgeçilmezdir. Hiç bir ısı uygulamadan kıvırcık saçlara ulaştık ama düz saçlara nasıl ulaşacağız ki diye düşünüyorsanız işte cevabı! .

Düz saçlara kavuşmak ve kendinize daha zarif bir hava katmak artık mümkün. Düz saçlar için yapmanız gereken tek şey sadece bir saç fırçası ve düzleştirici etkiye sahip krem ya da şampuan. Eğer bu ürünlerde herhangi birisi elinizde mevcut değilse elma sirkesi kullanarak da daha düz saçlara kavuşabilirsiniz.

Saçlarınızı yıpratmadan havlu ile iyice kurutun ve kıvır kıvır olmasını engelleyecek bir serum kullanın. Saçlarınız kuruyana kadar saçınızı yıpratmayacak şekilde fırçalayın. Bu işlem biraz zamanınızı alacaktır. Yani saç boyunuza ve şekline göre 30 dakika ile 1 saat arası sürebilir. Saçınız kuruduktan hemen sonra düzleştirici etkili serumundan bir miktar daha uygulayınız. Sonuç, yıpranmayan ve ısı görmeden elde edilen düz saçlar...