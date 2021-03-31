Intranazal Aşı Korona Virüsü Giriş Kapısında Öldürecek

Türkiye Cumhuriyeti'nin korona virüs karşısında yeni bir aşı modeli üzerinde çalıştığı belirtildi. Konu hakkında Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank açıklamalarda bulundu. Bakan Varank tarafından yapılan açıklamalarda yerli aşının insan deneylerine Nisan ayında başlanacağı bilgisi verildi. Aşının tahmini başlama süresini belirten Bakan, konuşmalarına Intranazal aşısının özelliklerini anlatarak devam etti.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın yanı sıra enfeksiyon hastalıkları ve mikrobiyoloji uzmanı Profesör Dr. Gülgün Dilek Arman da aşı hakkında özel açıklamalarda bulundu ve intranazal aşısının virüsü giriş kapısında öldüreceğini ve bunun çok önemli bir durum olduğunu ifade etti. Burundan kullanılacak olan aşıya benzer olarak Amerika Birleşik Devletleri'nde ve İngiltere’de de benzer çalışmaların yürütüldüğü açıklandı. Korona virüsün yanı sıra grip üzerinde de bu model aşı üzerinde çalışmaların devam ettiği ifade edildi. Profesör Doktor Gülgün Dilek Arman İngiltere ve ABD ile birlikte Hindistan'ın da iki ülke ile ortak bir çalışması olduğunu açıkladı. Amerika ve İngiltere’deki çalışmalarda faz 1 aşamasına geçilmiş durumda olduğu açıklamaları yapılırken İngiltere'de 2 çalışma olduğu ve firmalardan birinin Oxford ile Astrazeneca olduğu söylenildi.

Hayvan deneylerinde ise fareler ve maymunların tercih edildiğini belirten Profesör Doktor, hayvan deneyinde önemli sonuçlar elde edildiğini ve virüsün engellendiğini dile getirdi. Intranazal aşı çalışmalarının tek hedefinin korona virüs olmadığı vurgusunda da bulunan Arman, virüs dışında grip için de aşı çalışmalarının bulunduğunu ifade etti. Amerika Birleşik Devletleri'nin bu aşı yöntemini gripte de kullanmak istediğini ve bu yönde çalışmaların devam ettiği açıklandı.

Intranazal aşının en önemli özelliğinin ise virüsü tam olarak giriş yolunda öldürmek olduğu belirtilirken üretimi en zor olan aşılar olduğu da ifade edildi. Profesör Doktor Arman, Çin'in ürettiği aşının bu bağlamda en zor olduğunu BionTech için ürettiği ışının en hızlı üretilen aşı olduğunu açıkladı. Intranazal adı verilen aşı yönteminin ise ortak ücrette bulunduğunu ifade eden profesör salgının sona ermesi için de oldukça başarılı bir yöntem üzerinde çalıştıklarını dile getirdi.