İnternet Bağımlısı Mısınız?

Bağımlılığın çeşitli türleri vardır. En yaygın olarak bilinen bağımlılık türü alkol ve uyuşturucudur. Fakat son zamanlarda teknolojinin de gelişimiyle birlikte bunların yayına en az alkol ve uyuşturucu bağımlılığı kadar yaygınlık gösteren internet bağımlılığı da eklendi.