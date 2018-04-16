İnternet Bağımlısı Mısınız?

Bağımlılığın çeşitli türleri vardır. En yaygın olarak bilinen bağımlılık türü alkol ve uyuşturucudur. Fakat son zamanlarda teknolojinin de gelişimiyle birlikte bunların yayına en az alkol ve uyuşturucu bağımlılığı kadar yaygınlık gösteren internet bağımlılığı da eklendi.

İnternet Bağımlısı Mısınız?

Bağımlılığın ne bir problem olarak algılanması için hayatımızı ciddi anlamda etkilemesi gerekmektedir. Eğer bir kişi bir yıl boyunca aşağıda sıralayacağımız belirtileri üzerinde taşıyorsa internet bağımlısı olduğu anlamına gelmektedir.

  • Hiçbir şekilde internet kullanımını kontrol atlına alamamak
  • İnterneti kullanma süresini her geçen gün uzatmak
  • İnternete bağlı olunmayan zamanlarda mod düşüklüğü ve soyutlanmak
  • İnternette fazla zaman geçirmek adına çevreye yalan söylemek
  • Tüm sosyal problemlerden kaçış yolunu internette bulmak

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