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Insomnia (Uyku Bozukluğu) Ruh Sağlığınızı Etkiliyor!

Insomnia; bir uyku problemidir. Kişilerde genellikle uyuyamama, uykuya tam olarak dalamama olarak tanımlanmaktadır. Insomnia rahatsızlığı bulunan kişilerde, uyku sırasında olması gereken bedensel gevşeme gerçekleşememektedir.

17 Ekim 2017 Salı 11:50
Insomnia (Uyku Bozukluğu) Ruh Sağlığınızı Etkiliyor!

Insomnia’da uyku için yeterli vakit olmasına rağmen, uykuya başlamada ve uyku bütünlüğünde tekrarlayıcı güçlükler yaşanmaktadır. Bunların neticesi kişinin günlük aktivitelerini olumsuz olarak etkilemektedir.

Insomnia Nelere Yol Açar?

Insomnia bir veya iki geceden fazla sürdüğünde kendini ilk olarak yorgunluk ile gösterir. Hemen kronik hale gelebilen bir uyku bozukluğudur. Kişinin doğal dengesini hemen etkileyebilmektedir.

Insomnia kişide, konsantrasyon eksikliği, sosyal işlevsellikte bozukluklar, inisiyatifte azalma, enerji düşüklüğü, araç kullanırken hata yapma riski, baş ağrıları ve motivasyon eksikliği yaşatmaktadır.

Günde 3 saatlik uyku, bir Insomnia hastası olduğunuzu göstermektedir. Uykunun konforu psikolojinin konforuyla doğru orantılıdır. Kişi kendini olumsuz olarak etkileyen bir işte çalışıyor, istemediği kişilerle iletişim kurmak zorunda kalıyorsa bu durum zaten ruh sağlığına olumsuz etki etmektedir. İstemeden ve zorla yapılan her şey kişinin duygu durum bozukluğu yaşamasında büyük bir etkendir. Beyinde dönen, çözüme ulaştırılmakta güçlük yaşanan sorunlar kişiyi strese sokmaktadır. Baş ağrılarını tetikleyen bu durum, kişide gerginlik yaratır ve kişi uyumak için yatağına gittiğinde gözlerini kapasa dahi tüm sorunlar bir resim gibi gözlerinin önüne gelir. Nefes alışverişini de bozan bu stres durumları, kişinin gevşemesi için gerekli olan en önemli dengeyi ortadan kaldırmaktadır. Bu uyku bozukluğu problemi, her yaştan kişiyi etkisi altına alabilmekte ve belli psikolojik problemleri de bir semptom haline getirebilmektedir.

Insomnia Hastalığından Korunmak İçin Nelere Dikkat Etmek Gerekir?

Kişinin kesinlikle kafeinli içecekleri tercih etmemesi gerekmektedir. Kahve, çay gibi içeceklerde kafein bulunmaktadır. Özellikle çok tüketilen bu iki içecek Insomnia’ ya neden olup dolaylı olarak insanın psikolojisini etkiler niteliktedir.

Uyku öncesi kitap okuma, müzik dinleme kişinin ruh sağlığını besler ve rahatladır. Zihnin boşalmasını sağlayan bu tarz aktiviteler, rahat uykuya dalmanızı sağlayacaktır.

Yatak odanız yüksek ses ve rahatsız edici ışıklar gibi uykuyu engelleyen tetikleyicilere karşı korumalı olması gerekmektedir.

Odanızda televizyonun bulunması düzenli uykuyu engellemektedir.

Kullanılan bazı ilaçlar, uykuyu konforunuzu bozabilmektedir. Bunu farkettiğinizde tekrardan o ilacı size uygun gören doktorunuza başvurmanız gerekmektedir.

Uyku bozukluğununuz bir hayat tarzınız haline gelmesin.

Psk ve Uzman Aile Danışmanı

Serap Ağalar

Son Güncelleme: 17.10.2017 15:04
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