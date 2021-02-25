İngilizler, koronavirüs aşısını hapa çevirip satacak!

Tüm dünyada koronavirüse karşı aşı faaliyetleri devam ederken Oxford Üniversitesi'nden yeni bir hamle geldi. Söz konusu üniversite, enjeksiyonsuz metotlara yoğunlaşmaya başladı. Konuya ilişkin açıklama Oxford Üniversitesi'nden Prof. Dr. Sarah Gilbert tarafından yapıldı. Prof. Dr. Gilbert, insanlarda koronavirüse karşı daha iyi bağışıklık tepkisi oluşabilmesi için iğnesiz metotları araştırdıklarını dile getirdi.

Burun spreyi ve tablet olarak verilebilir

Söz konusu araştırma dâhilinde ilacın burun spreyi ve tablet olarak verilebileceği ifade ediliyor. İngiliz medyası, iğneden korkanlar için bunun güzel bir gelişme olduğuna dikkat çekti. Öte yandan, bu şekilde uluslararası pazara çıkışı önleyen tedarik problemlerinin azaltılmasına katkı sağlanacağı ifade edildi.

"Bağışıklık hücreleri daha kolay hedeflenebilecek"

Tablet ya da burun spreyi sayesinde burun, boğaz ve akciğerlerde bulunan bağışıklık hücrelerinin daha kolay hedeflenebileceğini aktaran Prof. Dr. Gilbert, bütün aşıların kas için enjeksiyon yöntemiyle uygulandığını söyledi.

"Tabletle ağızdan aşılama olabilir"

Prof. Dr. Gilbert, burun spreyiyle verilen grip aşılarının bulunduğunu belirterek, bunun ilerleyen dönemde koronavirüslere karşı kullanılabilecek bir yöntem olduğunu söyledi. Tabletle ağızdan aşılamanın da yapılabileceğini kaydeden Prof. Dr. Gilbert, söz konusu metotların uygulanması için belirli bir zamanın gerekli olduğunu ifade etti.

Prof. Dr. Gilbert, bu metotların hem koruma oranı hem de güvenlik bakımından test edilmelerinin şart olduğunu söyledi.

Maymunlarda denenmişti

İngiltere merkezli bir biyoteknoloji, geçen ay koronavirüs aşılarını maymunlara ağızdan vermişti. Söz konusu aşıların koruma sağladığı ifade edilmişti. İngiltere Aşı Bakanı Zahawi de bu aşıların ağızdan yapılma ihtimalini değerlendirmişti.

İngiltere koronavirüs tablosu

İngiltere'de şu ana kadar 4 milyon 144 bin 577 vaka tespit edildi. Söz konusu ülkede şimdiye dek koronavirüs kaynaklı 121 bin 747 can kaybı gerçekleşti.

İngiltere aşı tablosu

İngiltere, ABD ve Çin'in ardından dünya genelinde en çok aşı uygulanan üçüncü ülke. Söz konusu ülkede şu ana kadar 18 milyondan fazla aşı uygulandı.