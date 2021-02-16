İnce Telli Saçlar İçin Bakım Önerileri Nelerdir?

Hal böyle olunca da ince telli saç bakımı son derece önem kazanmaktadır. Bizlerde bu yazımızda sizlere ince telli saçlara nasıl bakım yapılacağı ile ilgili bilgileri paylaştık.

Dolgun Görünüm Nasıl Verilir?

İnce telli saçlara sahip olan kimselerin en büyük sorunu şüphesiz ki sönük bir görünüme sahip olmalarıdır. Bu görünümün hafifletilmesi ve hatta dolgun bir görünüme kavuşması için ise yapılması gerekenler şunlar olmaktadır.

● Saçların her gün düzenli bir şekilde yıkanması,

● Hacim verme özelliği olan şampuan ve aynı serinin saç bakım ürünlerinin kullanılması,

● Kullanılan saç kremi miktarının azaltılması,

● Saçların kurutma işlemi sırasında son derece nazik davranılması,

● Saçlar şekillendirilirken saç spreylerden yararlanılması,

● Düzenli olarak kırıklarının temizlenmesi için kesim yapılması.

İnce Telli Saçlar İçin Saç Bakım Maskeleri

İnce telli saçlara uygulanabilecek en kolay maske jelatin maskesi olmaktadır. Jelatinin içerisinde bulunana protein sayesinde saçların kuvvetlenmesi ve daha hacimli görünmesi sağlanmaktadır. Bu maskeyi hazırlamak için jelatinin su ile eritilmesi ve içerisine birkaç damla uçucu yağ eklenmesi yeterli olmaktadır. Daha sonrasında bu maske saça uygulanmalı ve bir kaç dakika beklenmelidir. En Son işlem ise saçın soğuk su ile durulanması olmaktadır.

Yumurta Maskesi

İnce telli saç bakımı için uygulanabilecek bir başka maske de yumurta maskesi olmaktadır. Bunun için bir yumurtanın içerisinde saça yetecek miktarda yoğurt eklenmesi ve iyi bir şekilde karıştırılması gerekmektedir. Daha sonrasında saç köklerinden başlayarak ve saça masaj yapılarak uygulanması ve bir saat süre ile beklenmesi gerekmektedir. En son aşamada ise saçların nazik bir şekilde temizlenmesi gerekmektedir.

Badem Yağı Maskesi

İnce saçlara uygulanabilecek bir diğer saç bakım maskesi de badem yağı ile hazırlanmaktadır. Bu maskenin hazırlanması için ise; bir yemek kaşığı tatlı badem yağı ile bir tatlı kaşığı avokado suyunun karıştırılması yeterli olmaktadır. Daha sonrasında bu karışım saç diplerinden uçlarına dek masaj yaparak uygulanmalıdır. 30 dakika bekleme süresi sona erdikten sonra nazikçe temizlenmesi gerekmektedir.