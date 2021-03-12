İkinci dozu yaptıran kaç kişi koronavirüse yakalandı?

Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, Türkiye'de koronavirüse karşı yürütülen toplu aşılama sürecine ilişkin açıklamada bulundu. Prof. Dr. İlhan, Türkiye'de tam bir sene önce ilk vakanın tespit edildiğini hatırlatarak, söz konusu süreçte 2 milyon 800 bini aşkın insanın koronavirüsle enfekte olduğunu, 29 bini aşkın insanın da yaşamını yitirdiğini söyledi.

"Bu sayı çok daha fazla olabilirdi"

Koronavirüsün dünyayı etkilediğini belirten Prof. Dr. İlhan, dünya genelinde verilerin olumsuz yönde ilerlediğini ancak Türkiye'nin koronavirüsle mücadeleyi iyi yürüten ülkeler arasında yer aldığını dile getirdi. Prof. Dr. İlhan, Türkiye'de 29 bini aşkın insanın hayatını kaybettiğini kaydederek, "Yeterli düzeyde tedbir alınmasaydı söz konusu sayı muhtemelen daha yüksek olacaktı." ifadelerini kullandı.

"10 milyondan fazla aşı yapıldı"

Koronavirüsle iki şekilde mücadele edilebileceğini belirten Prof. Dr. İlhan, bunlardan birinin temizlik, maske ve mesafe önlemleri olduğunu, diğerinin ise aşı olduğunu dile getirdi. Prof. Dr. İlhan, 2020 senesinin sonbahar ayları itibarıyla dünya genelinde aşılama sürecinin başladığını belirterek, Türkiye'nin ise Ocak ayında başladığını hatırlattı. Aşılama programının 2 aydır sürdüğünü ifade eden Prof. Dr. İlhan, bu süreçte 10 milyon 400 bini aşkın aşının uygulandığını söyledi. Prof. Dr. İlhan, 700-800 bine yakın sağlık personeline ikinci dozların uygulandığının düşünülmesi durumunda 65 yaş üstü olan 1 milyon 800 bin civarında insanın aşılandığının tahmin edilebileceğini dile getirdi.

İkinci gruba yönelik aşılama ne zaman başlayacak?

Yakın bir zamanda ikinci gruba yönelik aşılama sürecinin başlatılacağını kaydeden Prof. Dr. İlhan, ikinci grubun da aşılanmasıyla birlikte koronavirüsle mücadelede önemli bir yol kat edilmiş olacağını söyledi.

İkinci dozu yaptıran kaç kişi enfekte oldu?

Prof. Dr. İlhan, koronavirüs aşısının iki dozunu birden yaptıran 1 milyon 300 bin kişiden 852 kişinin koronavirüsle enfekte olduğunu belirterek, bunlardan yalnızca 53'ünün hastanede tedavi altına alındığını ve 5 kişinin de yoğun bakım servisine yatırıldığını ifade etti. 5 kişiden 3'ünün ise iyileşerek taburcu edildiğini aktaran Prof. Dr. İlhan, sonuç olarak hiç kimsenin entübe edilmediğini veya yaşamını yitirmediğini söyledi.

"Hastalığın ağır geçirilmesini önlemek amaçlanıyor"

Prof. Dr. İlhan, buradan da anlaşılacağı üzere aşının etkili olmaya başladığını ifade ederek, temel amacın "hastalığın ağır geçirilmesini önlemek" olduğunu dile getirdi. Aşı olmasına rağmen koronavirüse yakalan kişilerin hastalığın hafif atlattığını aktaran Prof. Dr. İlhan, bütün vatandaşlara aşı yaptırmaları için çağrıda bulundu.