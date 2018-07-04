Hücrelerinizin Baharını Yakalayın

Haber24 - Bilimsel gelişmeler insan ömrünün uzadığını kanıtlarla ortaya koyuyor. Dolayısıyla sağlıkla yaş almak, genç ve güzel görünmek daha da önem kazanıyor. Hem fiziksel hem ruhsal hem de estetik olarak sağlıklı olmak mükemmele giden sonucun denklemini oluşturuyor. Liv Hospital Estetik ve Dermokozmetik Merkezi’nde gerçekleştirdiğimiz medikal ve cerrahi işlemlerle, maksimum denge haliniz ve vücudunuzun baharını yakalamanız için çalışıyoruz.

Sanat ve cemiyet hayatından pek çok isim katıldı

Liv Hospital Ulus’ta güzelleşme, incelme, gençleşme, leke ve ben tedavisi gibi işlemlerin son teknolojik yöntem ve cihazlarla uzman hekimler tarafından yapıldığı Kozmetik Dermatoloji ve Estetik Merkezi’nin açılışı yapıldı. Estetik ve dermokozmetik yöntemlerle ilgili son gelişmelerin paylaşıldığı ve yoğun ilgi gören açılışa sanat ve cemiyet hayatından pek çok isim katıldı.

Son teknolojik yöntemler kişiye özel uygulanıyor

Liv Hospital Ulus Kozmetik Dermatoloji ve Estetik Merkezi’nde halk arasında doğumsal damar lekesi ya da şarap lekesi olarak bilinen portwine lekesi, hemanjiyom, anjiyom, akne izleri, yüzde kızarıklık, çatlaklar, operasyon izleri, inatçı siğillerin tedavisinde Pulse Dye Lazer kullanılıyor. Cilt gençleştirme, kırışıklık tedavisi, damar lezyonlarının tedavisi Nd:YAG / Er:YAG lazer; dövme, güneş lekesi, ben tedavisi Q-switched lazer ile yapılıyor. 3 boyutlu cilt analizi ile cildin çok detaylı haritası ortaya çıkarılıyor.CO2 lazer ile cilt yenileme, kırışıklık tedavisi, akne izleri, operasyon izleri, benlerin tedavisi, küçük tümörlerin; iğneli radyofrekans ile cilt yenileme, kırışıklık tedavisi, yüz ve boyun sarkması tedavisi, akne ve operasyon izleri, geniş gözeneklerin tedavisi yapılıyor. Ulterapi ile deri sıkılaşması, yüz ve boyunda sarkmanın gideriliyor. Aynı zamanda cildi canlandırmak ve gençleştirmek için yapılan PRP, mezoterapi, botoks, dolgu gibi işlemler uzman doktorlar tarafından kişiye özel planlamalarla yapılıyor.

Güncelleme Tarihi: 04 Temmuz 2018, 13:16