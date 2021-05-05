Hindistan Varyantı 15 Kat Daha Öldürücü! Üç Günde Yatağa Mahkum Ediyor

Hindistan'da ortaya çıktığı öğrenilen yeni varyantın son haftalarda giderek daha ölümcül hale geldiği öğrenildi ve korona virüs salgını sebebiyle ülkede kıyamet tabloları oluşması dikkat çekti. Sağlık personellerinin ve hastanelerin korona virüs pozitif vakalarına yetişmek yetersiz kaldığı ülke olan Hindistan'da yaşanılan yıkıma sebep olan yeni tip korona virüs varyantı ile ilgili yeni açıklamalar yapıldı. Yapılan o açıklamalar tüm dünyanın endişe etmesine sebep oldu. Açıklanan bilgilere göre yeni tip Hindistan varyantının diğer ülkelere sıçraması korona virüsün sebep olduğu ölüm oranlarını bir hayli katlayacak.

Hindistan'da pandemi sürecinde en ölümcül dönem yaşanırken ülkede bugüne kadar 222 bin 408 kişinin vefat ettiği öğrenildi. Son 24 saatte ise vefat edenlerin sayısı 3438 kişi olarak açıklandı. Ülkede sağlık sisteminin adeta çöküşe geçtiği ifade edildi ve hastaların yer bulamadı açıklandı. Doktor yetersizliği ve solunum cihazı yetersizliği sebebiyle korona virüsten hayatını kaybedenlerin günlük ölüm oranlarında ciddi bir yer kapladığı öğrenildi.

Ülke korona virüs fırtınası ile sarsılırken oluşan ağır tablodan sorumlu olan yeni tip Hindistan varyantına ilişkin flaş açıklamalar yapıldı. Yapılan açıklama dünyanın geri kalan ülkeleri için de ciddi bir önem taşırken Hint bilim insanları konu hakkında konuştu. Hint bilim insanlarının yapmış olduğu konuşmalara göre ülkedeki dramatik tablonun oluşmasına sebep olan N440K varyantının çok büyük bir tehlike taşıdı öğrenilen bilgiler arasında yer aldı.

Önceki var yanıtlara göre 15 kat daha öldürücü olduğu tespit edilen yeni Hindistan varyantının ülkede korkunç tablolar oluşturduğu belirtildi. Bugüne kadar görülen diğer tüm varyantlardan çok daha agresif olan yeni varyantın çok daha kısa bir kuluçka ömrüne sahip olduğu belirtildi. İnsan vücuduna girdikten 3 ila 4 gün arasında çok şiddetli bir şekilde etkisini gösterdiği öğrenildi ve yeni varyantın Hindistan'da son haftalarda dramatik tablolara sebep olduğu söylenildi.