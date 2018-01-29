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Hindistan'da korkunç olay .. MRI cihazı adamı yuttu

Yabancı kaynaklardan edinilen bilgilere göre Hindistan'ın Maharaştra eyaletinin başkenti Mumbai'de geçtiğimiz cumartesi geces, bir akrabasını Nair Hastanesi'nde ziyaret eden 32 yaşındaki Rajesh Maru, MRI (Manyetik Rezonans Görüntüleme) makinesi tarafından yutulması sonucunda hayatını kaybettiği öğrenildi.

29 Ocak 2018 Pazartesi 16:45
Hindistan'da korkunç olay .. MRI cihazı adamı yuttu

Yaşanan korkunç olayın ardından olay yerinde bulunan amcası Jitendra Maru o anları şu şekilde anlattı ; "Rajesh Maru, hastaneye MRI'ı çekilecek bir akrabasını görmeye gitmişti. Bu sırada, bir hastane personeli, Maru'dan bir oksijen tüpünü odaya götürmesini istedi. Maru, bunun tehlikeli olabileceğini söylese de personel, “Sorun yok, her gün yapıyoruz. Merak etme MRI cihazı kapalı!” cevabını verdi. Ancak Maru odaya girdiği cihazın açık olduğu anlaşıldı ve manyetik çekim Maru'nun elindeki tüpü MRI'ın içine çekti.Çok güçlü bir şekilde MRI'ya çarpan Maru, ağır yaralandı ve bu sırada zarar gören oksijen tüpüde sıvı kaçırdı. Eli makineye sıkışmış olan Maru, tüpten çıkan oksijeni de solumak zorunda kaldı. Genç adam müdahaleye rağmen kurtarılamadı. ”

Son Güncelleme: 29.01.2018 16:48
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