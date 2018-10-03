Her yıl 59 bin insan kuduz yüzünden hayatını kaybediyor

İSTANBUL, () DÜNYA Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine göre kuduz hastalığı hala dünyada 59 binden fazla insanın hayatına mal oluyor. Dünya Kuduz Günü olarak ilan edilen ve kuduz aşısının mucidi Louis Pasteur'ün de ölüm yıl dönümü olan 28 Eylül dolayısıyla kuduz hastalığı ile ilgili yapılması planlananlar açıklandı.

Dünya Sağlık Örgütü, Dünya Hayvan Sağlığı Örgütü ve Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü gibi sağlık örgütleri 2017 yılında bir araya gelerek kuduz karşıtı girişimi duyururken, bu girişim doğrultusunda 2030 yılına kadar köpeklerden geçen kuduza bağlı ölümlerin sıfıra indirilmesi planlanıyor.

"2 MİLYON ÇOCUĞA KUDUZ EĞİTİMİ VERİLDİ"

Biyofarmasötik şirketi MSD'nin Hayvan Sağlığı Türkiye Genel Müdürü Dr. Philippe Houffschmitt, "20 yıldan uzun süredir Afya Serengeti projesi ile ve kapsamlı eğitim programları kapsamında Mission Rabbies örgütü ile birlikte çalıştıklarını belirtti ve şunları söyledi:

"Güvenli ve etkili insan ve hayvan aşıları kuduzla ile mücadelede en önemli araç. MSD Hayvan Sağlığı 20 yıldan uzun süredir uluslararası organizasyonlarla çalışıyor. Hindistan, Malavi, Uganda, Sri Lanka, Tayland ve Tanzanya gibi dünyanın en yüksek risk bölgelerinde hastalığı elimine etmek için Afya Serengeti Projesi ve Mission Rabies örgütleriyle çalışıyoruz. Toplamda 2 milyon dozdan fazla aşı bağışında bulunduk. Bu yıl itibariyle, 2013’ten beri Mission Rabies Örgütü ile beraber iki milyondan fazla çocuğa kuduz konusunda eğitim verdik."

"KUDUZDAN HAYATINI KAYBEDENLERİN YÜZDE 40'I 15 YAŞ ALTINDAKİ ÇOCUKLAR"

Her yıl 59 bin kişinin hayatını kaybettiğini ve bu ölümlerin yüzde 40'ının 15 yaşın altındaki çocuklardan oluştuğunu ifade eden Dr. Houffschmitt, "Her yıl kuduz nedeniyle 59 bin kişi hayatını kaybediyor ve bu ölümlerin yüzde 40’ı 15 yaşın altında olan çocuklar. Çocuklar diğer gruplara göre çok daha fazla etkileniyorlar. Tahminlere göre, her 20 dakikada bir, 1 çocuk kuduz nedeniyle ölüyor. Çocuklar sık sık hastalığa yakalanmış köpeklerle oynuyorlar ve bu nedenle çocukların eğitimi, hastalığı yok etmede kilit önem taşıyor. Çocuklar kendi çevreleriyle kuduza dair bilgileri paylaşmaya daha yatkınlar. Özellikle de ısırıldıktan sonra kişilerin aşı yaptırma olasılıklarının daha sınırlı olduğu bölgelerde, ısırılmaktan kaçınmayı ve ısırılırlarsa ne yapmaları gerektiğine dair çocukları bilgilendirmek hayat kurtarıcı olabiliyor. Bu eğitimler katlanarak yayılıyor. Bizim Mission Rabies ile yaptığımız iş birliği sayesinde iki milyondan fazla çocuk temel kuduz eğitimini aldılar. Örneğin, artık bu çocuklar köpek ısırdığında yarayı sabunla yıkamaları gerektiğini ve hemen tıbbi yardım almaları gerektiğini biliyorlar."