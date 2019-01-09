Her diş hassasiyetinin tedavi yöntemi farklıdır

İSTANBUL, () DENTAKADEMİZ Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nden Emrah İpek, dişlerin soğuk, sıcak, tatlı yiyecek ve içeceklere karşı vermiş olduğu huzursuzluk ve ağrı hissinin diş hassasiyeti belirtisi olduğunu söyledi. Dişlerin dıştan içe doğru pulpa, dentin ve mine olmak üzere üç tabakası olduğunu belirten İpek, diş hassasiyetinin temel nedeninin dişlerin mine ya da dentin tabakalarında farklı sebeplerden dolayı aşınma veya kırılma sonucu pulpa tabakasının korunmasız hale gelmesi olduğunu belirtti. İpek, "Diş hassasiyetini artıran durumların başında dişlerdeki çürükler gelir. Çürümüş bir dişte madde kaybı olduğu için dişin sinirleri dış ortamlara sıcak ve soğuğa hatta tatlıya aşırı duyarlı hale gelebilir. Bunun dışında;

- Diş kırıkları veya diş aşınmaları

- Aşırı sıcak soğuk yiyecek veya içeceklerin peş peşe tüketilmesi

- Diş sıkmaya bağlı kök veya diş yüzeylerinde oluşan aşınmalar

- Dişetlerinde oluşan çekilmeler diş hassasiyetinin nedenleri arasında sayılabilir.

Diş hassasiyetinin belirtisi dişlerde oluşan ağrıdır ama bu ağrı iki şekilde ortaya çıkabilir. Bunlardan ilki sıcak, soğuk, tatlı, ekşi gıda tüketimi gibi dış etkenler nedeniyle, ikincisi ise dışarıdan etki olmadan dişlerin ağrımasıdır. Bu tip diş hassasiyeti daha da ciddiye alınmalıdır" dedi.

"DİŞ HASSASİYETİ HANGİ AĞIZ VE SAĞLIK SORUNLARININ BELİRTİSİ OLABİLİR"

İpek sözlerini şöyle sürdürdü: "Diş hassasiyeti çürüklerin, kırıkların, mine çatlaklarının, sert fırçalama sonrası diş aşınmalarının, dişeti çekilmelerinin, diş sıkmanın veya kötü yapılmış dolgu ve restorasyonların belirtisi olabilir. Diş hassasiyetini önlemek istiyorsak ilk yapacağımız iş muhakkak diş hassasiyetinin sebebini bulmak için diş hekimine başvurmaktır. Hassasiyete sebep olan etkeni ortadan kaldırmak en temel tedavi şeklidir. Hassasiyet sebebine göre hekiminiz klinik uygulamalarla hassasiyet sebebine göre dolgu ve restorasyonlarla hassasiyeti giderecektir."

"DİŞ HASSASİYETİ TEDAVİ YÖNTEMİ HASSASİYETİN NEDENİNE GÖRE DEĞİŞİR"

Diş hassasiyetinin tedavisinin, hassasiyetin durumuna ve nedenine göre değiştiğini belirten İpek, şunları söyledi:

"Diş hassasiyetinin nedeni çürük ise çürüğün derinliğine bağlı olarak kanal tedavisi ya da dolgu ile tedavi edilip, çürüğe bağlı diş hassasiyeti çözüme kavuşur. Kırıklara bağlı diş hassasiyetlerinde dolgu ya da kaplamalar tercih edilmektedir. Diş eti çekilmesine bağlı diş hassasiyetlerinde diş eti tedavileri ile diş sıkma sonucu oluşan hassasiyetlerde ise oluşan aşınmaları gidererek, gece plağı tedavisi uygulanarak diş hassasiyeti ortadan kaldırılır.

Dolgu ve restorasyonların sebep olduğu hassasiyet durumlarında yapılan işlemlerin yenilenmesiyle diş hassasiyet sorunu çözülecektir. Mine çatlaklarına bağlı oluşan hassasiyetlerde ise özel tedavi yöntemleri ile mine tedavi edilerek diş hassasiyeti sorunu çözülür. Diş hassasiyeti birçok diş rahatsızlığının nedeni olabilir ve bu nedenle de birçok farklı tedavi yöntemi vardır. Diş hassasiyeti giderici macunlar koruyucu olarak kullanılabilir ancak bu tek başına etkili bir yöntem değildir. Diş hassasiyeti bulunan kişiler mutlaka bir diş hekimine başvurarak hassasiyetinin nedenini öğrenmeli ve tedavisine bir uzman eşliğinde devam etmelidir.”

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