Haziran ayında mutasyonlu koronavirüse karşı yeni aşılar devreye girebilir!

Türkiye'de 20'den fazla şehirde rastlanılan mutasyonlu koronavirüsün ilerleyen süreçte aşıları etkileyip etkilemeyeceği henüz net bir şekilde bilinmiyor. Bu konuda açıklama yapan Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ünal, şu anda mutasyonlu koronavirüsün aşıların koruyuculuğu üzerinde bir etkiye sahip olmadığına dikkat çekerek, Güney Afrika mutasyonuna karşı aşıların etkinlik oranlarının azaldığına ilişkin birkaç bulgunun ortaya çıktığını ancak bunun aşılarda değişikliğe gidecek düzeyde olmadığını dile getirdi.

"Virüs antikorlara yanıt verme çabasında"

Bilimin asla yenilmeyeceğine dikkat çeken Prof. Dr. Ünal, koronavirüsün Türkiye'ye gelmesinin ardından önlemlerle, yasaklarla ve aşıyla yanıt verildiğini kaydetti. Prof. Dr. Ünal, bunun üzerine virüsün de önlemlere ve antikorlara karşılık verdiğini ve bulaşıcılığını artırdığını belirterek, virüsün hayatta kalabilmek amacıyla aşıların antikorlarına yanıt verme çabasında olduğunu söyledi.

"Aşılama süreci hızlandırılmalı"

Bu nedenle aşılama sürecine hız kazandırılması ve önlemlere riayet edilmesi gerektiğini kaydeden Prof. Dr. Ünal, farklı mutasyonlar ortaya çıkmadan önce pandeminin kontrol altına alınabileceğini ifade etti. Prof. Dr. Ünal, Haziran ayında mutasyonlu koronavirüse karşı 2 suşlu aşılar ile 2 mRNA'lı aşıların kullanılabileceğini belirterek, önlemlere kesinlikle daha fazla dikkat edilmesi gerektiğini söyledi.

Prof. Dr. Ünal, bu süreçte fiziki mesafenin 2 metre olması, maske kuralına mutlaka uyulması, kapalı ortamlardan kaçınılması ve kapalı ortamların mutlaka havalandırılması gerektiğini ekledi.

DSÖ: Aşıların Güney Afrika mutasyonuna karşı etkisi minimum!

DSÖ (Dünya Sağlık Örgütü) Direktörü Ghebreyesus, mutasyonlu koronavirüslerin tespit edilmesinin ardından aşıların söz konusu mutasyonlara karşı koruyuculuğunun gündeme geldiğini hatırlattı. Ghebreyesus, koronavirüsün mutasyon geçirdiğini, bu nedenle aşıları mutasyonlara göre uyarlamak için hazır olunmasının şart olduğunu ifade etti. Oxford/AstraZeneca aşısının Güney Afrika'da piyasaya sürülmesinin bir süreliğine ertelendiğini duyuran Ghebreyesus, söz konusu aşının Güney Afrika mutasyonuna karşı minimum seviyede koruma sağladığına dikkat çekti.

Türkiye'de 3 mutasyon da tespit edilmişti

3 Şubat 2021 tarihinde açıklamada bulunan Sağlık Bakanı Koca, mutasyonlu koronavirüslerin daha yüksek bulaşıcılığa sahip olduğuna dikkat çekmişti. Koca, bu durumda kısıtlamaların esnetilmesinin mevcut riski daha da artıracağını belirtmişti. Türkiye'de rastlanılan İngiltere mutasyonunun haricinde bir kişide Brezilya mutasyonunun, iki kişide ise Güney Afrika mutasyonunun tespit edildiğini duyuran Koca, söz konusu vatandaşların hemen hastanelerde izolasyonlarının sağlandığını, temaslılarının da aynı şekilde izolasyon altında tutulduklarını ifade etmişti.

Mutasyonlu koronavirüse karşı vatandaşların önlem olarak çift maske takmaya başlayabilecekleri belirtiliyor. Son dönemde Bilim Kurulu üyeleri tarafından yapılan açıklamalara göre fiziki mesafenin de 2 metreye çıkarılması gerekiyor. Vatandaşların bu süreçte kapalı ve kalabalık ortamlardan kesinlikle uzak durmaları şart. Aksi takdirde kısıtlamaların sona ermesi pek de mümkün görünmüyor.

Güncelleme Tarihi: 09 Şubat 2021, 17:19