Hazımsızlık Problemi Yaşayanlar İçin Öneriler

Ayrıca bu durum, yanlış beslenme alışkanlığı olan bireylerde de kendini gösterebilir.



Dikkat Etmeniz Gereken Hususlar

- Yiyecekleri yutmadan önce iyice çiğneyin: Sindirim sisteminin iyi çalışmaması ya da yeme alışkanlıklarının kötü olması gibi durumlarda hazımsızlık problemi ortaya çıkmaktadır. Kişiyi oldukça rahatsız hissettiren bu problemi çözmenin birçok yolu mevcuttur. Bunlardan ilki, yemekleri çok iyi bir şekilde çiğnemektir. Zira sindirim ilk olarak ağızda başlar. Yemekleri iyi çiğnemeniz durumunda, midenizin sindirim sağlaması çok daha kolay olmaktadır.

- Açlık süreleriniz uzun olmasın: Gündelik yaşantımızda, çalışırken ya da herhangi bir şeyle meşgulken öğün atlamamız olağan oluyor. Bu açlık süresinin uzun olması halinde hazımsızlık yaşayabiliriz. Çünkü uzun bir açlıktan sonra yediğiniz yemekler, asit salgısı artan bir mideye girerek mideyi bir anda şişirir. Bu durum ise şişlik yaratacağından, sizi rahatsız eder.

- Yemek yerken çok konuşmayın ve hızlı bir şekilde yemeyin.

- Yemekleri muhabbet eşliğinde yemek her ne kadar keyifli olsa da bu gibi durumlar hava yutmanıza neden olabilir. Bu ise, gaz ve şişlik gibi şikâyetlere yol açar.

- Yağlı yiyecekler tüketmeyin: Yağlı yiyecekler mide boşalmasını yavaşlatacağı için sindirimi zorlaştırmaktadır. Eğer çok fazla yağlı yiyecek tüketen biriyseniz, bunun olağan sonuçlarının reflü, bulantı ve şişlik olabileceğini bilmelisiniz.

- Gece beslenmeyin ve özellikle yatmadan önce bir şey yemeyin: Gece yemek yediğinizde, uyuyana kadar rahatsızlık hissetmeniz olağandır. Zira vücut, sindirim için yeterli vakit bulamaz ve bu durum, hazımsızlık şikâyetleri doğurabilir.

- Strese girmeyin: Hayat içerisinde stresli pek çok durumla karşı karşıya kalabiliyor ya da ufak problemleri bile kendimize dert edinebiliyoruz. Bu durumda vücudumuzun tepki vermesi kaçınılmaz oluyor. Zira stresliyken bağırsaklarımızdan salgılanan maddeler ile bağırsak hareketleri hızlanabilir ya da yavaşlayabilir. Özellikle sınav stresi yaşayanlarda bu durum karın ağrısı şeklinde kendini göstermektedir.

Hazımsızlığın Artması Halinde Yaşanabilecek ve Doktora Görünmenizi Gerektiren Belirtiler



- Yiyecekleri yutmakta güçlük çekiyorsanız- Yaşadığınız bulantı ve kusma hali sürekli olarak devam ediyorsa- Kilo vermek istemiyor ama istemeden kilo kaybediyorsanız- Ailenizden birinde sindirim sistemi kanseri varsa- Ağız ya da makattan kan gelmesi halinde doktora görünmeniz gerekmektedir.