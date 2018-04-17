Hastalık Hastalığı (Hipokondriyazis) Kişiye Neler Yaşatır?

Hastalık hastalığında hiçbir tetkik kişinin hasta olduğu inancıyla örtüşmez. Kişi sürekli doktor doktor dolaşır fakat kendinde gördüğü belirtileri hem tam anlatamaz hem de yapılan tüm tahlil, muayenelerde kişinin vücut fonksiyonlarında herhangi bir hastalığa rastlanmaz.

Hastalık hastalığında olumlu düşünceler yerine kişide sürekli olumsuz düşünceler yer alır. Herhangi bir basit öksürme ya da çok basit kaşınma durumunda dahi bu eylemi alıp en uç noktaya götürebilir.

Vücutta olabilecek herhangi zıt fonksiyonları çok abartmamak gerekiyor. Bunun için de kişinin vücudunu çok iyi tanıması gerekmektedir. Hastalık hastalığı kişinin kendi hayatını zorlaştırdığı hibi çevresinde bulunan kişiler için de olumsuz etkiler yaratmaktadır.