Hangi koronavirüs mutasyonu kaç ülkede görüldü?

Dünya genelinde paniğe yol açan koronavirüs varyantlarının eskiye kıyasla daha hızlı yayıldığına dair bilgiler geliyor. Konuyla ilgili merak edilenleri DSÖ'nün Türkiye Temsilcisi Dr. Batyr Berdyklychev verdi. Güney Afrika'daortaya çıkan koronavirüs varyantının diğer mutasynlardan daha tehlikeli olduğuna işaret eden Berdyklychev, ülkede vaka sayılarının günden güne artttığını belirtti. Güney Afrika'da son 15 günde vaka sayısında düşüşlerin göz çarptığını aktaran Berdyklychev, mutasyonlu virüsün "hücrelere tutunmasının" eskisinden çok daha kolay olduğunu dile getirdi.

Mutasyon, hastalığın şiddetini artırıyor mu?

Mutasyonlarla birlikte virüsün daha kolay bulaştığının kanıtlandığını dile getiren Berdyklychev, buna karşılık hastalığın şiddetinin arttığıyla ilgili bir bulguya rastlanmadığını vurguladı. Brezilya'da ortaya çıkan varyantın, Japonya'ya giden bazı kişiler vasıtasıyla yayıldığını kaydeden Berdyklychev, 9 Şubat'ta bu varyantın 15 ülkeye yayıldığını tespit ettiklerini belirtti. İngiltere'den yayılan B117 mutasyonunun da daha çok bulaşa yol açtığının tespit edildiğini kaydeden Berdyklychev, sonuçlar hakkında kesin bilgilerin bulunmadığını sözlerine ekledi.

Aşıların mutasyon karşısındaki etkinliği

DSÖ'nün mutasyonlu koronavirüs varyantları hakkında değişik bir korunma yöntemi önermediğini ifade eden Dr. Berdyklychev, maske ve mesafe önlemlerine daha sıkı şekilde sarılmak gerektiğini aktardı. Mutasyonların aşılar üzerindeki etkisiyle ilgili bilgi veren Dr. Berdyklychev, Güney Afrika'daki varyantın aşıların etkinliğinde hafif bir azalmaya neden olduğunu kaydetti. Dr. Berdyklychev, buna rağmen aşıların koruyuculuk oranının halen daha yüksek olduğunun altını çizdi. Dr. Berdyklychev, tespit edilen en tehlikeli mutasyon türlerinin kaç ülkede görüldüğünü açıkladı.