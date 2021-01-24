Hangi İlde Kaç Kişi Aşı Oldu? Fahrettin Koca Açıkladı!

Çinli Sinovac şirketinin CoronaVac aşısı Türkiye’de binlerce hastanede uygulanmaya başladı. Önceliklilerin sağlık çalışanları ve 85 yaş üzeri vatandaşlar olduğu aşılama süreci ile ilgili, Sağlık Bakanı Koca’dan açıklama geldi. Şehir bazında nerede kaç kişinin aşı olduğunun artık görülebildiğini duyuran Koca, Türkiye’de şu ana kadar 1 milyon 200 bin kişinin aşı olduğunu belirterek, “Türkiye'de iller bazında aşı dağılımını görebilirsiniz. Pazartesi gününden itibaren bunu canlı olarak takip edebileceksiniz. En çok sağlık çalışanımızın bulunduğu İstanbul'da 224 binden fazla kişi aşı oldu.” dedi.

İstanbul’da 224 bin, Ankara’da 122 bin kişi aşı oldu

Bakanlık verilerine göre İstanbul'da 224 bin kişi aşı olurken, Ankara'da ise 122 bin kişi aşı oldu. İzmir'de 76 bin kişi aşı olurken, Sivas'ta 10 bin, Erzurum'da 11 bin, Samsun'da 24 bin kişi koronavirüs aşısı oldu. Antalya'da 41 bin kişi aşı olurken Mersin'de aşı olanların sayısı ise 27 bin.