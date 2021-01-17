Hamileler Koronavirüs Aşısı Olabilir Mi? Emziren Annelere Aşı Yapılır Mı?

Korona virüs salgınına dair aşılamalar tüm yurtta devam ediyor. Her gün yüzlerce kişi korona virüs aşısı oluyor. Peki ya aşıdan hamile kadınlar da yararlanabilir mi? Hamilelerin koronavirüs aşısı olup olamayacağı da büyük bir tartışma oldu. Sağlık Bakanlığı tarafından aşı onayı verildikten sonra vatandaşlarımızda hamile kadınlar aşı olabilir mi ve emziren anneler aşı yaptırabilir mi gibi sorularına yanıt aramaya başladılar. Bizde sizler için uzmanlardan gelen yorumları derledik. İşte ayrıntılar haberimizde;

Korona virüs salgını başladıktan kısa bir süre sonra küresel çapta etki göstermiş ve aşı çalışmaları başlamıştı. Aşılarda ise artık uygulama aşamasına gelindi. Ülkemizde de aşılar sağlık çalışanları öncelikli olmak üzere uygulanmaya başlandı. CoronaVac aşısının ilk doz uygulamaları yurt genelinde devam ediyor fakat aşı süreci aynı zamanda birçok soruyu da beraberinde getirdi. Bunlardan öncelikli olanlar da hamile kadınlar korona aşısı olabilir mi ile emziren anneler aşı yaptırabilir mi oldu. Konuya dair beklenen yanıt ise Sağlık Bakanlığı tarafından verildi.

KORONA AŞISINI KİMLER OLABİLİR?

Çin’den ithal edilen korona virüs aşısı ülkemizde uygulanmaya başlandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan ise aşılama sürecine katıldı ve aşılarını yaptırdı. Sağlık Bakanı ve Cumhurbaşkanının aşı olmasından sonra ise aşı uygulamasına dair katılım arttığı gibi sorular ve merak edilenler de arttı.

Korona aşısını alerjik tepki göstermeyecek her Türk vatandaşı aşı olabilecek. Fakat ülkemizde aşılama için öncelikli olarak Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen gruplara aşılama yapılmakta.

Öncelikli grupta ise şu an 18 yaş altı ve kronik rahatsızlığı bulunmayan 65 yaş altı yer almamakta. Korona aşıları ise sağlık çalışanlarına yapılmaya başlandı. Sağlık çalışanların ardından ise riskli gruplarla aşılanma süreci devam edecek.

HAMİLE KADINLARA VE EMZİREN ANNELERE AŞI YAPILACAK MI?

Sağlık Bakanlığı tarafından anne adayı olan hamile kadınlara, hamileliklerinin ilk 3 ayında aşı yaptırılmaması tavsiye edildi. Emziren annelerde ise eğer korona virüs hastalığını ağır geçirme riskli bulunuyorsa istekleri dahilinde aşı yaptırabilecekleri söylendi.

Güncelleme Tarihi: 17 Ocak 2021, 02:48