Hamileler Doktoru İzin Verdiği Sürece Çalışmaya Devam Etmelidir!

Hamilelik sürecinde kadının çalışıp çalışmaması gerektiği yıllarca üzerine tartışılan bir konudur. Fakat hamileler doktorlarının izin verdiği süreye kadar çalışmaya devam edebilirler.

Bazı kadınlar işlerini çok sevebilirler ve hamilelik sürecinde kadının evde oturması, bir faaliyette bulunmuyor oluşu sırasında kadın kaygıya ve endişeye kapılabilir. Doğum sürecini düşünüp kendini olumsuz etkileyebilirler. Fakat üretken olmak, faaliyette olmak kişinin kafasını meşgul etmektedir. Kişinin kafası meşgulse gelecek ve geçmiş konusunda çok derin düşüncelere kapılmazlar.

Bebeğiniz büyüdüğü zaman çalışkan bir annesi olduğu için güzel enerji yayacağınızdan bebeğiniz sizinle büyüyünce gurur duyacaktır.

Hamilelik kadınların genel olarak fizyolojik değişimlerinin yanı sıra hormonları dolayısıyla da psikolojik olarak değişimlerin de yaşandığı bir süreçtir.

Hamilelik sürecinde kadının çalışıp çalışmaması gerektiği yıllarca üzerine tartışılan bir konudur. Fakat hamileler doktorlarının izin verdiği süreye kadar çalışmaya devam edebilirler.

Bazı kadınlar işlerini çok sevebilirler ve hamilelik sürecinde kadının evde oturması, bir faaliyette bulunmuyor oluşu sırasında kadın kaygıya ve endişeye kapılabilir. Doğum sürecini düşünüp kendini olumsuz etkileyebilirler. Fakat üretken olmak, faaliyette olmak kişinin kafasını meşgul etmektedir. Kişinin kafası meşgulse gelecek ve geçmiş konusunda çok derin düşüncelere kapılmazlar.

Bebeğiniz büyüdüğü zaman çalışkan bir annesi olduğu için güzel enerji yayacağınızdan bebeğiniz sizinle büyüyünce gurur duyacaktır.