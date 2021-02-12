Günlük Koronavirüs Tablosu: 97 Kişi Hayatını Kaybetti…

Sağlık Bakanlığı, Türkiye’de koronavirüs salgınında 12 Şubat Cuma gününe ilişkin verileri paylaştı. Bakanlık verilerine göre Türkiye’de son 24 saat içinde 97 kişi hayatını kaybederken, 7 bin 763 kişinin de testi pozitif çıktı.

12 Şubat Cuma günlük koronavirüs tablosu

Tabloya göre Türkiye’de son 24 saat içinde 129 bin 630 koronavirüs testi yapıldı, bu testler sonucunda 7 bin 763 yeni vaka çıktı. Ülke genelinde son bir günde can kaybı 97 olurken, ağır hasta sayısı 1250 oldu. 8 bin 108 kişi iyileşirken, toplam iyileşen sayısı 2,46 milyon oldu.