Günlük Korona Tablosu: 7 bin 795 Yeni Vaka

Sağlık Bakanlığı, 2 Şubat Salı günlük koronavirüs vaka sayılarını paylaştı. Gelen verilere göre son 24 saatte 120 kişi hayatını kaybetti.

2 Şubat Salı günlük koronavirüs tablosu

Sağlık Bakanlığı, 2 Şubat Salı günlük koronavirüs tablosunu duyurdu. Gelen verilere göre son 24 saatte 7 bin 792 yeni vaka tespit edilirken, hasta sayısı 630 oldu. İyileşenlerin sayısı ise 8 bin 639 olarak belirlendi. Bu verilerle birlikte Türkiye'de toplam test sayısı 29,9 milyon, vaka sayısı 2,49 milyon, vefat sayısı ise 26 bin 237 oldu.