Günlük Kaç Adım Atmak Gerekiyor? Uzmanlar Açıkladı

Harvard'da yapılan araştırmalara göre genel olarak tavsiye edilen 10000 adım atmak yerine günlük olarak yalnızca 4400 adım atmanın ciddi hastalıklara karşı korumak adına yeterli olabileceği öne sürüldü. Araştırma Harvard Üniversitesi Tıp Fakültesinde yapıldı ve sağlık için olmazsa olmazlar arasında yer alan günde 10000 adım atmanın gerekliliği hakkında sorgulama gerçekleşti. Yapılan araştırmalara göre genel olarak tavsiye edilen 10.000 adım yerine 4400 adım atmanın da yeterli olabileceği Harvard araştırmacıları tarafından açıklandı. Uzmanlar bu konu ile ilgili olarak 10.000 adım hedefinin 1965 senesinden bugüne kadar bir Japon pazarlama kampanyası olarak iddia edildiği konusuna vurgu yaptı ve 10000 adımın aşırı olabileceği hakkında açıklamalar gerçekleşti.

Konu ile ilgili olarak İngiliz gazetesi Daily Mail’de yapılan habere göre kadınlar adına 4400 adım atmanın ölüm riskini önemli ölçüde azaltabileceği ve bunun yanı sıra daha fazla egzersiz yapmanın da ek faydalar sağlayabileceği konusuna vurgu yapıldı. Ortalama olarak bir insanın 10.000 adım hedefine ulaşabilmesi adına günlük olarak yaklaşık 2 saat yürümesi gerektiğine işaret eden açıklamada 4400 adıma ulaşmak için ise yaklaşık olarak 53 dakika harcanmasına gerek olduğu söylenildi.

Yine uzmanlar günlük olarak 10.000 adımın şehir efsanesi olup olmadığı hakkında araştırmalar gerçekleştirdi ve günlük olarak 10000 adım atmanın sağlığa hiçbir ek faydasının gözlemlenmediğini dile getirdi. Dünya Sağlık Örgütü ise bu konu hakkında yetişkinlerin bir haftada en az 150 dakika boyunca orta yoğunlukta fiziksel aktivite ya da 75 dakika şiddetli fiziksel aktivite yapılmasını önerdi. Texas Üniversitesi de bu araştırmalara bir yenisini ekledi ve günde 5000 adımdan daha az yürüyen kişilerin ertesi günde yağlarının daha az metabolize edildiğini ifade etti. Bu durumun da uzun vadede diyabet riskini artırabileceği ve kardiyovasküler hastalığa sebep olabileceği bilgisi paylaşıldı.