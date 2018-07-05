Günde İçilen 4 Bardak Kahve Kalbi Güçlendiriyor

Alman bilim insanları; kahve ile ilgili araştırmalarını aralıksız bir şekilde sürdürürken de ilginç sonuçlar elde ediyorlar.Yapılan son araştırmalarda günde 4 bardak kahve içen kişilerin, kalp krizi riskinden uzaklaştığı ve kalp kaslarının kafeine bağlı olarak kuvvetlendiğini ortaya koydu. Bilim insanları özellikle emeklilerin günde 4 bardak kahve içmesini öneriyor.Heinrich-Heine Üniversitesi'nden açıklanan araştırma sonuçlarında kafeinin mitekondriyi beslediğini ve bunun da hücrelere enerji verdiği ortaya çıktı. Bu sayede sadece kalp ve kalp kası değil, aynı zamanda hücreleri de besleniyor.

Güncelleme Tarihi: 05 Temmuz 2018, 10:26