Günde Bir Fincan Kahvenin Erkekler Üzerindeki Şaşırtan Etkisi Ortaya Çıktı

Günde bir fincan kahve tüketen erkeklerin üzerinde beklenmedik bir etkisi ortaya çıktı. Mardrid Özerk Üniversitesi'nde bilim insanlarının yaptığı araştırmalar neticesinde günde en az bir fincan kahve tüketen erkeklerin sağır olma olasılığının kahve içmeyen erkeklere göre %15 daha az olduğu tespit edildi. Yapılan araştırma ise ResearchGate portalında yayımlandı.

Bilim insanlarının yapmış olduğu araştırmaya veren her gün bir fincan kahve içen 36 bin orta yaşlı kadın ve erkekle ilgili veriler izlenme altına alındı. Çalışmanın en başında işitme testi yapılan bu kişilere daha sonraki 11 yıl boyunca 2 defa daha test yapıldı.

İşitme kaybı potansiyel olarak etkileyen diğer faktörler de dikkate alınarak çeşitli analizler yapıldı. Bilim insanları yapmış olduğu çalışmalarda örneğin, bu kişilerin sigara içip içmediği, sağlıklı bir yaşam tarzı benimseyip benim istemediklerini, ya da ne kadar sesli bir şekilde müzik dinleyip dinlemedikleri de göz önüne alınarak inceleme yapıldı.

Denekler üzerine yapılan bu araştırma neticesinde günde en az bir fincan kahve tüketen erkeklerin sağır olma olasılığını yüzde 15 daha az olduğunu ortaya koyan veriler ile karşılaştılar. Fakat kadınlar üzerinde yapılan araştırma da kahve tüketimi ile ilgili işitme arasında herhangi bir bağlantı tespit edilemedi, erkek ve kadın arasındaki bu farklılığın sebebini bilim insanları erkek ve kadın organizmaların fizyolojisindeki farklılıklar nedeni ile gerçekleştirdiğini ifade ederek açıkladılar.

Aynı zamanda Dr. Marcos’un yapmış olduğu açıklamada çok fazla kahve tüketmek de tamamı ile iletişim kaybını engellemeyeceği açıklamasında bulundu.

Bilim insanları tarafından yapılan araştırmada bir güzel bulgu daha tespit edildi içilen kahvenin fitrell veya filtresiz olması yada kafeinli veya kafeinsiz olması fark etmeksizin aynı yararı sağlamakta, yani erkekler hangi kahveyi içerse içsin günde bir fincan tükettiği kahve sayesinde %15 oranında sağır olma riskine karşı kendilerini korumuş olacaklar.