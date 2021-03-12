Grip Ve Korona Nasıl Ayırt Edilir? Grip Mi Korona Mı Nasıl Anlarız?

Bahar aylarının gelmesi ve mevsim geçişlerinin yaşanması ile birlikte vatandaşlar sık sık hasta olmaya başladı. Semptomları büyük oranda benzeyen grip ve koronanın nasıl ayırt edileceği konusu ise son günlerde çokça araştırılmaya başlandı. Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Selma Metintaş tarafından yapılan açıklamalarla birlikte “Grip mi korona mı oldum?” sorusu yanıt buldu.

Hava değişimleri etkisini göstermeye başlayınca grip vakalarında artış yaşandı. Grip ve koronanın bazı semptomlarının ortak olması nedeniyle vatandaşlar korona olduklarını sanarak paniğe kapılmaya başladı. Panikleyen vatandaşlar koronavirüs testi yaptırmak için soluğu hastanelerde aldı. Ancak bu durumun gerçekten koronavirüs olan vatandaşların yoğunluktan dolayı koronavirüs testi yaptırmasına engel olmaması için Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Selma Metintaş konuyla ilgili açıklamalar yaptı.

Sonbahar ve kış aylarında solunum yoluyla bulaşan hastalıkların yayıldığını yazılı açıklamasında belirten Metintaş, hangi virüsün grip ve solunum yolu enfeksiyonuna yol açtığını ve hastaların grip mi yoksa korona mı olduklarını kesin olarak tespit edebilmek için laboratuvar testlerinin yapılması gerektiğini dile getirdi.

KORONAVİRÜS VE GRİP BELİRTİLERİ NELER?

Prof. Dr. Metintaş, yaptığı açıklamada Koronavirüsün ateş, terleme, öksürük, boğaz ağrısı, burun tıkanıklığı, yorgunluk, kas ve vücut ağrısı gibi semptomlarının grip ile ortak olduğunu fakat koronavirüste ayırt edici semptomların kuru öksürük, tat ve koku kaybı, solunum sıkıntısı, göğüs ağrısı olduğunu ifade etti.

Bunlarla birlikte, koronavirüsün 2-14 gün içerisinde, gribin ise 1-4 gün içerisinde kendisini gösterdiğini belirterek, koronavirüsün gripten daha bulaşıcı olduğunu ve bu hastalığın bulaşma süresinin 10 günden de fazla sürebileceğini söyledi. Koronavirüsü taşıyan kişilerin semptom göstermeden taşıyıcı olabileceğini de vurguladı.

Gripte ise bulaşma süresinin 5-7 gün olduğunu ve semptom göstermeden taşıyıcı olmanın mümkün olmadığını belirten Metintaş, grip çocuklara daha fazla bulaşırken, koronavirüsün yaşlı ve kronik hastalara bulaşma oranının daha fazla olduğunun altını çizdi.