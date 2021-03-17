Göz seğirmesinin nedenleri ve tedavisi!

Zaman zaman herkesi karşılaşabildiği durumlardan biri de gün içinde gözün birinde seğirme başlaması ve bu göz seğirmesinin gün boyunca sürmesidir. Göz seğirmesinden muzdarip olan ancak pandemi nedeniyle hastaneye gitmekten çekinen vatandaşlar, bu durumun sebeplerine dair araştırma yapıyorlar. Göz kaslarıyla ilgili bir sağlık sorunu ola göz seğirmesi çoğunlukla uykusuzluk ve yorgunlukla ilişkilendirilmektedir. Bazen göz hastalıklarına bağlı olarak ortaya çıkabilen göz seğirmelerinin uzun süre devam etmesi halinde doktora başvurulması gerekiyor.

Haftalarca sürerse doktora başvurun!

Tıp dilinde "miyokimi" adı verilen göz seğirmesi, göz kapağında meydana gelen istemsiz kasılmalarla ortaya çıkıyor. Ani göz kapağı hareketleri bu sorunu yaşayanların hayatını ciddi şekilde etkilemese de haftalar boyunca süren göz şeğirmeleri kişilerde ciddi psikolojik sorunlar ortaya çıkarabilmektedir. Her iki göz kapağında meydana gelen ve bazen gözün istemsizce kapanmasına yol açan ciddi göz kapağı rahatsızlığına ise "blefarospazm" denilmektedir.

Göz seğirmesinin nedenleri

Göz seğirmelerinin neden gerçekleştiğine dair kesin açıklamalar yapmak zordur. Uzun süre boyunca bilgisayar, cep telefonu ve televizyon ekranlarına bakmak zorunda kalan insanlarda göz yorgunluğuna bağlı olarak göz seğirmeleri ortaya çıkabilmektedir. Göz seğirmeleri genellikşle ciddi bir sağlık sorunu teşkil etmezler. Haftalarca sürmesi durumunda acilen doktora başvurmak gerekir. Göz seğirmelerinin öne çıkan nedenleri şunlardır:

Uyku düzensizliği, yorgunluk, stres, Göz alerjileri ve tahrişi, göz enfeksiyonları, parlak ışıklara uzun süre maruz kalmak, rüzgar ve kirli hava, bazı ilaçların yan etkileri, gözün fazla ovuşturulması, kafein ile tütün ürünlerinin kullanımı.

Uzmanlardan göz seğirmesi yaşayanlara tavsiyeler!

Uuzn süre göz seğirmesi yaşayan ve doktora başvuran hastaların önce beyin MR'ı çekilmektedir. Doktorların önerilerinden bazıları kafein içeren ürünlerin tüketimini azaltmak ve uykudan en az 1 saat önce ekranla ilişkiyi kesmektir. Bu durumdan muzdarip olan kişilerin gözü yoracak faaliyetlerden kaçınması gerektiğini belirten uzmanlar, hastanın ekrana uzun süre baktıktan sonra gözünü kapatarak ya da uzaktaki bir noktaya odaklanarak gözünü dinlendirebileceğini belirtiyor. Bununla birlikte verilen göz damlalarının da göz seğirmesi tedavisinde kullanıldığı kaydedilmektedir.

Güncelleme Tarihi: 17 Mart 2021, 14:18