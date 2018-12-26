(Görüntülü) Zayıflamak 'beyinde' bitiyor

KİLO vermek için, sağlıklı beslenme ve psikolojik terapiyi bir araya getiren 'Bilişsel Davranışçı Terapi' ile hem fazla kilolar veriliyor, hem de verilen kilolar korunuyor. Türkiye'de bu yöntemi uygulayan sayılı uzmanlardan biri olan Merve Öz, "Yöntem, beyni değiştirmeyi hedefliyor. Kişiler herhangi bir yemek listesine bağlı kalmadan tabak oluşturmayı öğreniyor" dedi. Yeditepe Üniversitesi Koşuyolu Hastanesi Uzmanı Merve Öz, bilişsel davranışçı terapi hakkında önemli bilgiler verdi. Kilo vermenin basit bir denklem olduğuna dikkat çeken Merve Öz, "Aldığımız kalori, harcadığımız kaloriden fazlaysa kilo alırız. Bu noktada beyin çok etkili, sorun midede değil. Kilo almayı beyin tetikliyor. Bu nedenle kilo verirken, beyni de değiştirmek lazım. Beyni, sabote eden düşünme ve davranışlara odaklanarak, bunları daha sağlıklı olanlarla değiştirmek gerekiyor" diye konuştu. BİLİŞSEL DAVRANIŞÇI TERAPİ İLE BEYİN DEĞİŞİYOR Merve Öz, Bilişsel Davranışçı Terapi'yi şu sözlerle anlattı: "Bilişsel davranışçı terapi, bir psikoterapi yöntemidir. Biz insanların kilo vermesini engelleyen, kilo verdikten sonra ise geri almasına neden olan davranış ve düşünceleri tespit ederek; sağlıklı ve işlevsel olan davranış ve düşüncelerle değiştirilmesini hedefliyoruz. 5 seans davranışsal, 5 seansta bilişsel terapi uyguluyoruz. Daha sonra da kontrollerimiz devam ediyor." YÖNTEM İKİ GRUPTA DENENDİ Terapinin olumlu sonuçlar getirdiğine dikkat çeken Merve Öz, kilo veren iki grup arasında yaptığı karşılaştırmada elde ettiği bilgileri paylaştı: "Hastalarımı, cinsiyetleri, yaşları ve vücut kitle endeksleri eşit olacak şekilde iki gruba ayırdım. Gruplardan birine beslenme eğitimi, diğerine beslenme eğitimine ek olarak bilişsel davranışsal terapi uyguladım. 8 seansın sonunda bu iki grubu karşılaştırdığımda, her ikisinde de kilo kaybı gözlemledim. Ancak, beslenme eğitimine ek olarak bilişsel davranışçı terapi alan grupta ilk ve son seansta uygulanan ölçekler karşılaştırıldığında 'duygusal yeme' azaldı, 'farkında yeme' arttı. Sadece beslenme eğitimi alan grupta ise böyle bir sonuç gözlemlemedim. Gözlem sürecim halen devam ediyor. Beslenme grubu yavaş yavaş kilo almaya başladı. Öte yandan bilişsel davranışçı terapi grubundakiler halen kilolarını koruyor." KİŞİ KENDİ KENDİSİNİN DİYETİSYENİ OLUYOR Bilişsel Davranışçı Terapi sayesinde, başarısız kilo verme süreci yaşamış kişilerde de son derece iyi sonuçlar aldıklarını paylaşan Merve Öz "Kişiler yıpranmadan, kilo problemini çözmüş oluruz. Herhangi bir diyet listesi uygulamalarına gerek yok. Kişiler adeta kendilerinin diyetisyeni gibi oluyor. Çünkü bu yöntem sayesinde ne yiyeceklerini, nasıl yemeleri gerektiğini çok iyi öğreniyorlar" dedi.

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