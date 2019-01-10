(Görüntülü) Van'da bölgenin ilk 'kapalı kornea nakli' yapıldı

SAĞLIK Bilimleri Üniversitesi Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 'yarım kat' ve 'kapalı kornea nakli' olarak bilinen 'derin anterior lamellar keratoplasti' (DALK) yöntemi ile kadın hastaya kornea nakli gerçekleştirildi. Operasyonun Doğu Anadolu Bölgesi'nde ilk olduğu belirtildi. Hastane Başhekimi Doç. Dr. Mehmet Parlak, bu konuda rahatsızlığı bulunan hastaların batı illerine gitmelerine gerek olmadığını belirterek, "Çünkü bunların bazı durumlarda 10-15 kez kontrollerinin yapılması gerekiyor. Biz burada bu tür mağduriyetlerin önüne geçmiş olacağız. Hatta batı illerinde sıra bekleyen vatandaşlarımız varsa onları da hastanemize davet ediyorum" diye konuştu.



Van ve çevre illerden gelen yaklaşık 2,5 milyon kişiye hizmet veren Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde gerçekleştirilen başarılı operasyonla Doğu Anadolu Bölgesi'nde bir ilke daha imza atıldı. Göz Bankası bünyesinde yaklaşık 2 yıldır kornea nakli gereken hastalara nakil hizmeti sunan hastanede, operasyon sayısı her geçen gün artıyor. Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Mehmet Siraç Demir ile Op. Dr. Ersin Muhafiz tarafından ileri kornea sivrileşmesi olarak bilinen 'keratokonus' teşhisi konulan bir hastaya 'yarım kat' ve 'kapalı kornea nakli' olarak bilinen DALK yöntemi ile nakil gerçekleştirildi.



'TÜM İMKANLARIMIZ MEVCUT'



Başarılı gerçekleşen operasyonla ilgili açıklamada bulunan Sağlık Bilimleri Üniversitesi Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Mehmet Parlak, göz hastalıkları açısından tecrübeli hekim sayısına, tıbbi cihaz konusunda da birçok donanıma sahip olduklarını belirtti. Doç. Dr. Parlak, "Hastanemizde bölge halkına kaliteli hizmet vermekteyiz. Tedavi ettiğimiz vaka ise belli merkezlerin yapabildiği bir operasyondur. Bu her hekim tarafından uygun şekilde yapılamıyor. Bizler bu konuda başarılı hekimlerimizin sayesinde bu tür operasyonları yapabilmekteyiz. Gerçekleştirilen işlem, hastalarımızın daha az ilaç kullanımını sağlarken hasta konforunu da artırıyor" dedi.



'BATI İLLERİNE GİTMELERİNE GEREK YOK'



Bölge halkının hem göz hem de diğer sağlık hizmetlerini hastanelerinde almalarını tavsiye eden Doç. Dr. Mehmet Parlak, "Hastalarımızın özellikle batı illerine bu konuda gitmelerine gerek yok. Çünkü bunların bazı durumlarda 10-15 kez kontrollerinin yapılması gerekiyor. Biz burada bu tür mağduriyetlerin önüne geçmiş olacağız. Hatta batı illerinde sıra bekleyen vatandaşlarımız varsa onları da hastanemize davet ediyorum. Uzun süreli randevu vermeden daha kısa süre içerisinde biz bu tür operasyonları hastanemizde yapabiliyoruz" diye konuştu.



'BAŞARILI KORNEA NAKİLLERİ HER GEÇEN GÜN ARTIYOR'



Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Mehmet Siraç Demir ise Van'da yaptıkları başarılı kornea nakillerin her geçen gün arttığını belirterek, "Hastanemiz Göz Bankası bünyesinde yaklaşık olarak 2 yıldır kornea nakli gereken hastalarımıza nakil hizmeti sunmaktayız. Şu an bu cerrahi işlemi Dr. Ersin Muhafız ile yapıyoruz. Yaptığımız kornea nakil sayısı giderek artmaktadır. Şimdiye kadar yaptığımız ameliyatlarda 'penetran keratoplasti' dediğimiz 'tam kat' kornea nakli yapmaktaydık. Ancak 'ileri keratokonus' teşhisli bu hastamızın cerrahi hazırlığını yaparken 'yarım kat' ve 'kapalı kornea nakli' diye tabir edebileceğimiz, 'derin anterior lamellar keratoplasti' yönteminden fayda görebileceğini düşündük ve bu işlemi başarılı bir şekilde gerçekleştirdik" dedi.



'DOĞU ANADOLU'DA İLK DEFA YAPILDI'



Doğu Anadolu Bölgesi'nde ilk kez gerçekleştirilen zorlu operasyonun yüksek görme keskinliğinin yanı sıra hızlı iyileşme gibi avantajları bulunduğuna dikkat çeken Op. Dr. Demir, "Bu yöntemi Doğu Anadolu Bölgesi'nde ilk kez hastanemizde gerçekleştirdik. Zor bir cerrahi teknik olmasına karşın, hastalarda daha hızlı iyileşme, daha az cerrahi komplikasyon, daha yüksek görme keskinliği ve ömür boyu ilaç kullanım gereksinimi olmaması bakımından avantajlı bir yöntemdir. Artık kornea nakli gereken hastalarımıza bu yenilikçi yöntemi alternatif bir yöntem olarak değerlendireceğiz. Bu konuda hastane idarecilerimize gerek malzeme tedariki konusunda ve gerekse motivasyon bakımından desteklerinden dolayı teşekkür ederiz. Göz Bankası kurucusu Dr. Muhammed Batur ve kornea naklini hastanemizde ilk kez gerçekleştirdiğimiz Dr. Yusuf Evcimen'e de teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.





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