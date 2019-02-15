(Görüntülü) Teyzesi Almanya'dan gelip böbreğini verdi

Erol AKKIR/ANTALYA, () - ANTALYA'da yaşayan ve 10 yıldır kronik böbrek yetmezliğiyle mücadele eden Ali Başo (25), Almanya'da yaşayan teyzesi Emine Çukurlu'nun (53) bağışladığı böbrekle hayata tutundu. Kızı da böbrek hastası olan ve Kayseri'de yaşayan Zahide Erzurum, 10 yıl önce oğlu Ali Başo'nun gözlerinin altında morluklar olduğunu fark etti. Boks ile ilgilenen Başo, annesine "Anne çok çabuk yoruluyorum, ancak nedenini bilemiyorum" dedi. Bunun üzerine anne oğul Erciyes Üniversitesi Hastanesi'ne gitti. Muayene ve incelemeler neticesinde bazı kan değerleri yüksek görülen Ali Başo, ilaçla tedaviye başladı. İLAÇLA TEDAVİ 10 YIL SÜRDÜ Yaklaşık 10 yıl böbrek hastalığıyla mücadele eden Ali Başo, bu süreçte ilaçla tedavisini sürdürdü. Yaklaşık iki ay önce ise Erciyes Üniversitesi Hastanesi'nden doktorlar Başo'ya hemodiyalize girmesi gerektiğini söyledi. Ancak diyalizin zorlukları nedeniyle nakil listesine girmeye karar veren Başo, geçtiğimiz 13 Aralık'ta Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne gelerek, kadavra ve çapraz nakil için Sağlık Bakanlığı Organ Bekleme Sırası'na yazıldı. TEYZE ANNE YARISI Kısa süre sonra 'çapraz nakil için aile bulundu' haberini aldıklarını aktaran Ali Başo, "Testler yapıldı, ben alıcı olacaktım, annem de verici olacaktı. Son anda karşı ailenin rahatsızlığı nedeniyle çapraz nakil iptal oldu. Tam umutsuzluğa kapılıp Kayseri'ye gitme hazırlığı yaparken Almanya'da testlerinin bittiğini ve bağışçı olabileceğini duyuran teyzem, 'Kan grubum ve test sonuçlarımda sorun olmadığı tespit edildi' diyerek bizleri mutlu etti. Teyze sonuçta anne yarısı, Almanya'dan geldi. Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde 23 Ocak günü gerçekleştirilen operasyonla bir böbreğini bana verdi. Böylece kurtuldum, annem burada diğer annem de Almanya'da" diye konuştu. 'BEN ANNESİYİM, TEYZESİ DE ANNESİ OLDU' Bu uzun süreçte kız kardeşi Emine Çukurlu'nun bir böbreğini bağışlayarak kendilerine yeni bir hayat verdiğini belirten Zahide Erzurum, "Ben Ali'nin annesiyim, kız kardeşim Emine Çukurlu da Ali'nin annesi oldu. Organ bağışını herkese tavsiye ediyorum, organını bağışlayan herkese teşekkür ediyorum. Akdeniz Üniversitesi Hastanesi ve çalışanlarına da teşekkür ediyorum" dedi. 'O BENİM CANIM CİĞERİM' Almanya'nın Stuttgart kentinden gelerek bir böbreğini yeğeni Ali Başo'ya veren Emine Çukurlu, "Almanya'da ikimizin de kan grubumuzun aynı olduğu tespit edildi. Sıfır grubu çok bulunmayan bir grupmuş, büyük tesadüf oldu. Ameliyatımız çok güzel geçti. Şu an iyileşme sürecini yaşıyorum. Herkese sağlıklar diliyor, organ bağışına davet ediyorum. Bugün varız yarını bilmiyoruz, organ bağışı sadece ölümle olmuyor. İnsan yaşarken de organ bağışı yapabilir. Ben de canlı verici oldum, yeğenime bir böbreğimi verdim. O benim canım ciğerim, çok şükür her şey yolunda gidecek ve iyileşeceğiz" dedi.