(Görüntülü) Süt bezesi sandı kanser çıktı

İSTANBUL'da yaşayan 39 yaşındaki Hülya Çiftçi, göğsündeki şişliği önce süt bezesi zannetti. Tetkikler sonrası meme kanseri olduğunu öğrenen ve tedavi sonrası sağlığına kavuşan Çiftçi, "Hastalığın en büyük ilacı moral, anneler çocukları için ayakta dursun" dedi. Meme kanserini yenen 15 kadın Medipol Mega Hastanesi'nde bir araya geldi. Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Pelin Basım tarafından tedavi edilen kadınlar, hastalığı yenmenin mutluluğunu yaşarken gözyaşlarını da tutamadı. Bu kadınlardan biri olan Hülya Çiftçi ise annelik heyecanını yaşarken kanser hastası olduğunu öğrendiğini anlattı. KUCAĞINDAKİ BEBEĞİYLE KANSER OLDUĞUNU ÖĞRENDİ Emziren annelerin de risk altında olabileceğini hatırlatan Çiftçi, "Hastalıkla ilk olarak kasım ayında tanıştım. O zaman yeni bir bebeğim olmuştu ve emziriyordum. Emziren tüm annelere en önemli uyarım süt bezlerine aldanmasınlar. Göğsümdeki şişliği süt bezlerime yordum. Bebeğim sol göğsümden emmemeye başladı. Göğsümde bir sertlik oluştu, ben de süt bezesi zannettim ve bunun üzerinden 6 ay geçti. Onun üzerine bir aile hekimine danıştım. Beni donanımlı bir hastaneye yönlendirdi ve tedavim başladı" diye konuştu. Hastalara en önemli tavsiyesinin moral olduğunu belirten Çiftçi, 'anneler çocukları için ayakta dursun' tavsiyesinde bulundu. 73 YAŞINDA HASTALIĞI YENDİ Balıkesir Gönen'de yaşayan 73 yaşında Mukaddes Özkan ise sol kolunda hissettiği yanma şikayetiyle hastalığı fark ettiğini anlattı. Özkan, "Sol kolumda bir yanma hissettim. Yediğim incirin bana alerji yaptığını düşündüm. Buz koydum geçti sonra ağrı tekrar başladı. Bir de baktım kolumun altında bir kitle var ve kolum kıpkırmızı. Hemen doktora gittim. Ultrasonda baktılar ve kitle tespit edildi. Hemen İstanbul'a kızımın yanına geldim. Burada ameliyat oldum. Allah'ıma şükürler olsun çok iyiyim" ifadelerini kullandı. "SAĞLIĞIMA ÇOK DAHA FAZLA ÖZEN GÖSTERİYORUM" Hastalık sürecini atlatarak sağlığına kavuşan Hacer Yılmaz (36) ise artık sağlığına daha fazla önem verdiğini anlattı. Yılmaz, "Yediğim, içtiğim her şeye dikkat ediyorum. Hayata daha pozitif bakmaya çalışıyorum. 'Her şeyin başı sağlık' felsefesini benimsemiş oldum. Bu konuda çok daha hassaslaştım. Herkesin kendine dikkat etmesi ve en ufak bir şeyde doktora gitmesi konusunda çok dikkat ediyorum. Çevremi de bilinçlendirmeye çalışıyorum" dedi. "BU BELİRTİLERE DİKKAT EDİN" Meme kanserinin son yıllarda oldukça yüksek oranlarda görüldüğünün altını çizen Dr. Öğr. Üyesi Pelin Basım, "2000'lerin başlarında 11 kadından birinde meme kanseri görülürken şu anda 7 ila 8 kadından birinde görülüyor. Bu yıllar geçtikçe de beslenme düzeyiyle ve sosyo-ekonomik düzeyin gelişmesiyle artıyor. Doğurganlık çağına gelmiş tüm kadınlara meme muayenesi öğretmeyi amaçlıyoruz. 25 yaşından itibaren her ay belli dönemlerde kendi memelerini kendilerinin muayene etmelerini tavsiye ediyorum. Çünkü ilk değişikliği fark edecek olan yine kendileri. Hekime başvurmak için kendilerini uyaracak bazı noktalar var. Mesela koltuk altında şişlik memede ele gelen kitle, derisinde buruşukluk, meme başında bozulma içeri çekilme veya kanlı meme başı akıntısı gibi alarm edecek bulgular. Bunlar olduğunda birinci basamak sağlık hizmeti veren yerlerden başlayarak meme cerrahisiyle ilgilenen kuruluşlara kadar pek çok yere başvurabilirler" diye konuştu.

