(Görüntülü) Kepçe kulak sosyal fobi nedeni

KEPÇE kulak sorununun çocukların psikolojisini olumsuz etkilediğini belirten Op. Dr. Eren Yılmaz, ameliyat için en doğru zamanın sömestr tatili olduğuna dikkat çekti. Operasyonun 5 yaşından itibaren yapılabildiğine dikkat çeken Yılmaz, "Hastalarımız ameliyatın ertesi günü sosyal hayatlarına geri dönebiliyorlar" dedi. Kepçe kulak deformitesinin herhangi bir işitme kaybına neden olmadığını ifade eden Memorial Hizmet Hastanesi Kulak, Burun, Boğaz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Eren Yılmaz, bunun özellikle çocuklarda psikolojik sorunlara yol açabildiğini söyledi. Kepçe kulak probleminin yüzde 5 sıklıkla görüldüğünü belirten Op. Dr. Eren Yılmaz, "Erkek çocuklar kepçe kulağın olumsuz psikolojisinden daha çok etkileniyorlar. Kız çocuklar ise saçlarını toplamıyor ve kulaklarını örtecek şekilde kullanıyorlar. Küçük çocuklar akranlarına karşı acımasız olabiliyorlar. Kepçe kulak deformitesinden etkilenmiş arkadaşlarına acımasız ithamlarda bulunup onlarla alay edebiliyorlar. Bu deformiteden etkilenen çocuklarda toplumdan çekilme, özgüven kaybı, okula gitmeyi istememe gibi problemler görülebiliyor. Özellikle bu deformiteden etkilenmiş ve okula başlayacak çocuklara bu operasyonu öneriyoruz" diye konuştu. "BİR BUÇUK SAATLİK BİR AMELİYAT" Kulak kepçesinin 5-6 yaş aralığında tamamlandığına dikkat çeken Op. Dr. Eren Yılmaz, ameliyat için en uygun zamanın da bu yaşlar olduğunu belirtti. Op. Dr. Yılmaz, ameliyat ve sonrası hakkında şunları söyledi: "Kepçe kulak düzeltme ameliyatı zaten teknik olarak zor bir ameliyat değil. İki kulağın ameliyatı toplamda bir buçuk saat sürüyor. Ameliyatı çocuklarda genel anestezi altında yaparken, erişkin hastalarımızda lokal anesteziyi tercih ediyoruz. Ameliyat sonrası hastalarımızın kulağında bir sargı bulunuyor. Bu sargıyı ertesi gün açıp herhangi bir problem olup olmadığını kontrol ediyoruz. Sonrasında ise sargıyı kapatıyoruz ve hastalarımızın kulağı bir hafta bsargılı kalıyor. Bir hafta sonrasında ise sargıyı açıp, hastamızın bir hafta boyunca gece ve gündüzleri saç bandı kullanmasını istiyoruz. Bir hafta sonrasındaki iki hafta sadece akşamları saç bandı kullanmasını öneriyoruz." İKİ HAFTALIK TATİL UYGUN ZAMAN Kepçe kulak düzeltilmesi ameliyatının okula başlamadan yapılması gerektiğini ancak okul sonrasının da ameliyat için geç olmadığını ifade eden Op. Dr. Yılmaz, "Geç kalınmış vakalarda özellikle çocukların okuldan geri kalmaması adına sömestr tatili bu ameliyat için uygun bir zaman. Çünkü 2 haftalık bir süre bizim için yeterli oluyor. Sömestr tatilinde bu ameliyatı öneriyoruz. Hastalarımız ameliyatın ertesi günü sosyal hayatlarına geri dönebiliyorlar. Ancak özellikle 2 hafta spor yapmalarını önermiyoruz. 2 haftadan sonra hafif egzersizler yapılabilir. Ancak futbol, basketbol gibi beden temasının yüksek olduğu sporlarda minimum 2 ay öneriliyor. Çünkü bizim ameliyat sırasında kullandığımız dikişler ve orada yeni oluşturmuş olduğumuz kulak şeklinin iyileşmesi belli bir süre alıyor. İlk 2 aylık süreçte bu yükü dikişler taşıyor. Buna dikkat edilmemesi dikişlerin gevşemesi hatta kopmasına kulak şeklinin eski haline dönmesine neden olabiliyor" ifadelerini kullandı. AMELİYAT İÇİN ÜST YAŞ SINIRI YOK Ameliyatın yetişkinlerde her yaşta yapılabileceğini anlatan Op. Dr. Yılmaz, "Yaş üst sınırı yok. Ancak, yetişkinlerde kriterimiz, ameliyatın yapılmasına neden olabilecek bir bedensel rahatsızlığın olmaması yönünde. Örneğin, ciddi kanama bozuklukları ameliyat sonrasında ameliyat bölgesinde oluşabilecek kan toplanması gibi durumlar için büyük bir risktir. Yara iyileşmesi geciktirecek kronik hastalığı olanlarda sorun yaşanabilir. Ancak bunların olmadığı hastalarda lokal anestezisayesinde güvenle yapılacak bir ameliyattır. Erişkinlerde kıkırdak sertliği arttığından ameliyat çocuklarda daha pratik oluyor.” dedi.

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