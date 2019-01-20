(Görüntülü) İzmir'de 70 bin gönüllü kan bağışçısı daha aranıyor

EGE Bölge Kan Merkezi Müdürü Dr. Gökay Gök, İzmir'de mevcut bağışçılara ek olarak yılda bir kez kan bağışı yapacak 70 bin, yılda iki kez bağış yapacak 35 bin düzenli kan bağışçısına ihtiyaç olduğunu söyledi. Bu sayıya ulaşılabilirse, Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi ve Ege Üniversitesi Hastanesi'nin kah ihtiyacının da Kızılay tarafından karşılanabileceğini, böylelikle hasta ve hasta yakınlarının kan aramak veya kan taşımak zorunda kalmayacaklarını belirtti. Ege Bölge Kan Merkezi Müdürü Dr. Gökay Gök, İzmir'de düzenli kan bağışçısı olarak yılda bir kez kan verecek 70 bin, yılda iki kez kan verecek 35 bin bağışçıya daha ihtiyaç duyulduğunu açıkladı. Ege Bölgesi genelinde yıllık 360 bin ünite kan bağışı yapılması gerektiğini vurgulayan Dr. Gök, 2018 yılında 279 bin 455 ünite kan bağışı toplandığını bildirdi. Yıllık 360 bin ünite kanın toplanması ve İzmir'de 70 bin gönüllünün daha kan bağışı yapması durumunda, süreli bölge kan merkezi olan Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi ve Ege Üniversitesi Hastanesi'nin geçici kan alma yetkisinin kaldırılacağını kaydetti. Böylelikle Ege Bölgesi'ndeki diğer hastaneler gibi, bu iki hastanede de hiçbir hasta veya hasta yakınının kan aramak, kan taşımak zorunda kalmayacağını, Ulusal Güvenli Kan Temin Programı ile İzmirlilerin güvenli kana ulaşacaklarını belirtti. 'KAN STOĞU AZALDI' Özellikle ocak- şubat ve temmuz-ağustos aylarında kan stoklarında düşüş meydana geldiğini ifade eden Ege Bölge Kan Merkezi Müdürü Dr. Gökay Gök, "Her yıl olduğu gibi soğuk iklim koşullarına bağlı olarak kan stokları azaldı. Bu aylarda risk artıyor, kan bağışı azalıyor ancak kan talepleri düşmüyor. Bu şekilde azalma devam ederse, kan ihtiyaçları karşılanamayabilir, ameliyatlar ertelenebilir. Bağışlanan kan minimum 10 saatte hazır hale geldiği için kaza, terör, deprem gibi olayların meydana gelmesi durumunda kan bulunmasında güçlük çekilebilir. 1 ünite kan 3 kişinin hayatını kurtarıyor. Vatandaşların sadece yarım saatini ayırarak kan bağışı yapmalarını rica ediyorum" dedi. TROMBOSİT AFEREZİ HAYATİ ÖNEM ARZ EDİYOR Lösemili hastaların haftada 10-12 ünite trombosit aferezi ihtiyacı olduğunu dile getiren Dr. Gök, "Kan bağışçısından tam kanın alınarak bileşenlerine ayrılması ve trombosit hücresi alındıktan sonra kanın kalan kısmının geri verilmesi işlemine trombosit aferezi denir. Bölgemizde 2018 yılında trombosit aferezi ihtiyacı 12 bin 463 üniteydi. Bunun 10 bin 151 ünitesi Türk Kızılayı Ege Bölge Kan Merkezi tarafından karşılanmıştır. Türk Kızılayı olarak ihtiyacın tamamını karşılayamadığımız için özellikle lösemili çocuklar ve yakınları trombosit aferezi bağışçısı aramak zorunda kalmıştır. Halkımızın trombosit aferezi bağışlarına ihtiyacımız var. Haftada iki işlemi aşmamak ve iki işlem arasında 48 saatten kısa süre bulunmamak koşulu ile yılda 24 kez aferez bağışı yapılabilir" diye konuştu. 'KADIN BAĞIŞÇI SAYISINI YÜZDE 16'YA ÇIKARDIK' 2006 yılından beri sürdürülen eğitim projelerine de değinen Dr. Gök, 'İzmir sana kanım feda', 'Manisa sana kanım feda', 'Aydın sana kanım feda' projelerini başlattık. Bu projelerle birlikte, öğretmenlere 40 dakika, öğrencilere 10 dakikalık sunumlar yapıyoruz ve kağıtlar dağıtıyoruz. Öğrencilere bunları ailelerine okumalarını söylüyoruz. Bunun sonucunda öğrencilerimiz yakınlarını kan bağışı etkinliğine götürüyor, kan bağışı yapamasalar bile bilgi sahibi oluyorlar. Ülkemizde bu proje başladığında kadın bağışçı sayısı yüzde 3 idi. Bu proje ile birlikte, kadın sayısını yüzde 16'ya çıkardık. Hala istenilen seviyede değiliz ancak kadınları kazanmamız için önce bilgilendirme yapmamız gerekiyor" dedi. Öte yandan Ege Bölge Kan Merkezi'nin 2018 verilerine göre, meslek gruplarının kan bağış oranlarıyla ilgili bilgi verdildi. Buna göre, İzmir'de kayıtlı ortalama 10 bin doktordan yalnızca 229'u, Baro'ya kayıtlı 8 bin 21 avukattan ise yalnızca 282'si 2018 yılında kan bağışında bulundu.

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